xml:space="preserve">
xml:space="preserve">
Advertisement
Advertisement

Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 9, 2020

Carroll County Times
Oct 12, 2020 9:30 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/9/2020FOWLKES, KIMBERLY JOANTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
10/9/2020GRETSCH, MAXIMILLIAN RICHARD IIIRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
10/9/2020GRETSCH, MAXIMILLIAN RICHARD IIIASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/9/2020GRETSCH, MAXIMILLIAN RICHARD IIIASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
10/9/2020CASTRO, ERICVERTO SALAZAR RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/9/2020CASTRO, ERICVERTO SALAZARASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/9/2020GIFFI, ERIC ROBERTFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
10/9/2020CARDER, JOSHUA ANTHONYFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/9/2020MATTHEWS, BRUCE ALLENFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/9/2020MATTHEWS, BRUCE ALLENFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/9/2020ASIF, MOEED NMNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC

Recommended on Baltimore Sun

Advertisement
Advertisement