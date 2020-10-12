Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 9, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/9/2020
|FOWLKES, KIMBERLY JOAN
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|10/9/2020
|GRETSCH, MAXIMILLIAN RICHARD III
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|10/9/2020
|GRETSCH, MAXIMILLIAN RICHARD III
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/9/2020
|GRETSCH, MAXIMILLIAN RICHARD III
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/9/2020
|CASTRO, ERICVERTO SALAZAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/9/2020
|CASTRO, ERICVERTO SALAZAR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/9/2020
|GIFFI, ERIC ROBERT
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/9/2020
|CARDER, JOSHUA ANTHONY
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/9/2020
|MATTHEWS, BRUCE ALLEN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/9/2020
|MATTHEWS, BRUCE ALLEN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/9/2020
|ASIF, MOEED NMN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC