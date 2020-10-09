Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 7, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/7/2020
|FISTEK, SYMPHON JADE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|10/7/2020
|NOGUERA, BRAYAN KENY NOVA
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|10/7/2020
|MEEKS, MICHAEL B
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/7/2020
|MEEKS, MICHAEL B
|DISTURB PEACE - LOUD NOISE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/7/2020
|MEEKS, MICHAEL B
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/7/2020
|BITTO, TARA NICOLE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/7/2020
|KRUMRINE, LARRY EDWARD
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|10/7/2020
|MOORE, DIONNA MARIE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/7/2020
|JONES, DEARIUS KINARD
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|10/7/2020
|EAFRATI, STEVEN NATHAWAY
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/7/2020
|EAFRATI, STEVEN NATHAWAY
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/7/2020
|RIGGS, WILLIAM EARL 3RD
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|HELD AT CCDC
|10/7/2020
|RIGGS, WILLIAM EARL 3RD
|INTOXICATED ENDANGER
|HELD AT CCDC
|10/7/2020
|RIGGS, WILLIAM EARL 3RD
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC