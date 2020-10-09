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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 7, 2020

Carroll County Times
Oct 09, 2020 11:05 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/7/2020FISTEK, SYMPHON JADEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
10/7/2020NOGUERA, BRAYAN KENY NOVADRIVING ON REVOKED LIC & PRIVHELD AT CCDC
10/7/2020MEEKS, MICHAEL BCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
10/7/2020MEEKS, MICHAEL BDISTURB PEACE - LOUD NOISERELEASED-UNSECURED BOND
10/7/2020MEEKS, MICHAEL BDISORDERLY CONDUCTRELEASED-UNSECURED BOND
10/7/2020BITTO, TARA NICOLEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/7/2020KRUMRINE, LARRY EDWARDFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
10/7/2020MOORE, DIONNA MARIEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/7/2020JONES, DEARIUS KINARDVIOLATION OF PROBATIONHELD ON MULTIPLE ARRESTS
10/7/2020EAFRATI, STEVEN NATHAWAYDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/7/2020EAFRATI, STEVEN NATHAWAYDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/7/2020RIGGS, WILLIAM EARL 3RDFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERHELD AT CCDC
10/7/2020RIGGS, WILLIAM EARL 3RDINTOXICATED ENDANGERHELD AT CCDC
10/7/2020RIGGS, WILLIAM EARL 3RDASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC

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