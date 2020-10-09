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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 6, 2020

Carroll County Times
Oct 09, 2020 9:59 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/6/2020WATTS, RAYMOND WILLIAM IIITHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
10/6/2020WILLIAMS, TRENTITY NICHOLETHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
10/6/2020ZAHN, DOMONIQUE MICHELEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/6/2020ZAHN, DOMONIQUE MICHELEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/6/2020ZAHN, DOMONIQUE MICHELERESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/6/2020ZAHN, DOMONIQUE MICHELEFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/6/2020ZAHN, DOMONIQUE MICHELEDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/6/2020POLLARD, APRIL RENEEVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
10/6/2020POLLARD, APRIL RENEEVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
10/6/2020POLLARD, APRIL RENEEVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
10/6/2020BERGER, RICHARD ANDREWARSON/THREATHELD AT CCDC
10/6/2020LARMORE, JON BENEDICTASSAULT-SECOND DEGREEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
10/6/2020HIGGS, JEFFREY DAVIDESCAPE - FIRST DEGREEHELD AT CCDC
10/6/2020MULGREW, JOHN AUGUSTINEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/6/2020WOODYARD, JOSEPH DONAHUEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/6/2020WOODYARD, JOSEPH DONAHUESEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACTHELD AT CCDC
10/6/2020WOODYARD, JOSEPH DONAHUESEX OFFENSE THIRD DEGREEHELD AT CCDC
10/6/2020RANEY, DEVIN GAYLEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/6/2020KENDING, TIFFANY RENAEDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERHELD AT CCDC
10/6/2020KENDING, TIFFANY RENAEDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVHELD AT CCDC
10/6/2020KENDING, TIFFANY RENAEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC

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