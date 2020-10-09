Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 6, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/6/2020
|WATTS, RAYMOND WILLIAM III
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|10/6/2020
|WILLIAMS, TRENTITY NICHOLE
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|10/6/2020
|ZAHN, DOMONIQUE MICHELE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/6/2020
|ZAHN, DOMONIQUE MICHELE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/6/2020
|ZAHN, DOMONIQUE MICHELE
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/6/2020
|ZAHN, DOMONIQUE MICHELE
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/6/2020
|ZAHN, DOMONIQUE MICHELE
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/6/2020
|POLLARD, APRIL RENEE
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|10/6/2020
|POLLARD, APRIL RENEE
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|10/6/2020
|POLLARD, APRIL RENEE
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|10/6/2020
|BERGER, RICHARD ANDREW
|ARSON/THREAT
|HELD AT CCDC
|10/6/2020
|LARMORE, JON BENEDICT
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|10/6/2020
|HIGGS, JEFFREY DAVID
|ESCAPE - FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/6/2020
|MULGREW, JOHN AUGUSTINE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/6/2020
|WOODYARD, JOSEPH DONAHUE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/6/2020
|WOODYARD, JOSEPH DONAHUE
|SEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACT
|HELD AT CCDC
|10/6/2020
|WOODYARD, JOSEPH DONAHUE
|SEX OFFENSE THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/6/2020
|RANEY, DEVIN GAYLE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/6/2020
|KENDING, TIFFANY RENAE
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|HELD AT CCDC
|10/6/2020
|KENDING, TIFFANY RENAE
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|10/6/2020
|KENDING, TIFFANY RENAE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC