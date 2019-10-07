The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/6/2019
|GRAVELLE, JOSEPH MARTIN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/6/2019
|RACZKOWSKI, DEIRDRE MAUREEN
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/6/2019
|RACZKOWSKI, DEIRDRE MAUREEN
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/6/2019
|RACZKOWSKI, DEIRDRE MAUREEN
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/6/2019
|RACZKOWSKI, DEIRDRE MAUREEN
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/6/2019
|THOMAS, DAWSON ANGUS
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/6/2019
|THOMAS, DAWSON ANGUS
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE