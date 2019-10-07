The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/6/2019GRAVELLE, JOSEPH MARTINFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/6/2019RACZKOWSKI, DEIRDRE MAUREENDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/6/2019RACZKOWSKI, DEIRDRE MAUREENDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/6/2019RACZKOWSKI, DEIRDRE MAUREENDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/6/2019RACZKOWSKI, DEIRDRE MAUREENDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/6/2019THOMAS, DAWSON ANGUSVIOLATE PROTECTIVE ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/6/2019THOMAS, DAWSON ANGUSMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

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