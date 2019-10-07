The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/4/2019AMMON, KENNETH JAMESTHEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
10/4/2019BELL, KYLE CORNELLFAIL TO DISPLAY LICENSE ON DEMANDHELD AT CCDC
10/4/2019BELL, KYLE CORNELLPERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON SUSPENDED LIC. AND PRIVILEGEHELD AT CCDC
10/4/2019BELL, KYLE CORNELLFAILURE TO ATTACH VEH. REG. PLATES AT FRONT AND REARHELD AT CCDC
10/4/2019BELL, KYLE CORNELLFAILURE TO (SECURELY FASTEN, PROPERLY (PLACE, POSITION)) REGISTRATION PLATE TO VEHICLEHELD AT CCDC
10/4/2019BELL, KYLE CORNELLCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTHELD AT CCDC
10/4/2019BENTON, LUKE MICHAELASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/4/2019BRADLEY, MARLON TYLERDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
10/4/2019DRECHSLER, BRIAN WAYNEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/4/2019FRISBY, DEREK LIONELRESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/4/2019FRISBY, DEREK LIONELINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/4/2019FRISBY, DEREK LIONELDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/4/2019FRISBY, JEREMY LEEINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/4/2019FRISBY, JEREMY LEEDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/4/2019KING, MICHAEL EDWARD SRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/4/2019LANDI, DOMINIC VINCENTTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD ON MULTIPLE ARRESTS
10/4/2019LANDI, DOMINIC VINCENTOBTAIN GOODS, MONEY-FORGERYHELD ON MULTIPLE ARRESTS
10/4/2019LANDI, DOMINIC VINCENTISSUE COUNTERFEIT ORDERHELD ON MULTIPLE ARRESTS
10/4/2019LANDI, DOMINIC VINCENTALTER/FORGE/COUNTERFEIT-ORDER FOR MONEY/GOODS ETC.HELD ON MULTIPLE ARRESTS
10/4/2019LANDI, DOMINIC VINCENTCON-FORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESSHELD AT CCDC
10/4/2019LANDI, DOMINIC VINCENTFORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESSHELD AT CCDC
10/4/2019NOLEN, LARS NYEMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
10/4/2019NOLEN, LARS NYEINTOXICATED ENDANGERHELD AT CCDC
10/4/2019NOLEN, LARS NYERECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
10/4/2019NOLEN, LARS NYEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/4/2019NOLEN, LARS NYEASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC

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