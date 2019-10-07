The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/4/2019
|AMMON, KENNETH JAMES
|THEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|10/4/2019
|BELL, KYLE CORNELL
|FAIL TO DISPLAY LICENSE ON DEMAND
|HELD AT CCDC
|10/4/2019
|BELL, KYLE CORNELL
|PERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON SUSPENDED LIC. AND PRIVILEGE
|HELD AT CCDC
|10/4/2019
|BELL, KYLE CORNELL
|FAILURE TO ATTACH VEH. REG. PLATES AT FRONT AND REAR
|HELD AT CCDC
|10/4/2019
|BELL, KYLE CORNELL
|FAILURE TO (SECURELY FASTEN, PROPERLY (PLACE, POSITION)) REGISTRATION PLATE TO VEHICLE
|HELD AT CCDC
|10/4/2019
|BELL, KYLE CORNELL
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|HELD AT CCDC
|10/4/2019
|BENTON, LUKE MICHAEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/4/2019
|BRADLEY, MARLON TYLER
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|10/4/2019
|DRECHSLER, BRIAN WAYNE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/4/2019
|FRISBY, DEREK LIONEL
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/4/2019
|FRISBY, DEREK LIONEL
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/4/2019
|FRISBY, DEREK LIONEL
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/4/2019
|FRISBY, JEREMY LEE
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/4/2019
|FRISBY, JEREMY LEE
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/4/2019
|KING, MICHAEL EDWARD SR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/4/2019
|LANDI, DOMINIC VINCENT
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|10/4/2019
|LANDI, DOMINIC VINCENT
|OBTAIN GOODS, MONEY-FORGERY
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|10/4/2019
|LANDI, DOMINIC VINCENT
|ISSUE COUNTERFEIT ORDER
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|10/4/2019
|LANDI, DOMINIC VINCENT
|ALTER/FORGE/COUNTERFEIT-ORDER FOR MONEY/GOODS ETC.
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|10/4/2019
|LANDI, DOMINIC VINCENT
|CON-FORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESS
|HELD AT CCDC
|10/4/2019
|LANDI, DOMINIC VINCENT
|FORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESS
|HELD AT CCDC
|10/4/2019
|NOLEN, LARS NYE
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|10/4/2019
|NOLEN, LARS NYE
|INTOXICATED ENDANGER
|HELD AT CCDC
|10/4/2019
|NOLEN, LARS NYE
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|10/4/2019
|NOLEN, LARS NYE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/4/2019
|NOLEN, LARS NYE
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC