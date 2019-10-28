The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/26/2019SPICER, KIONNA SHEIKIRAFAIL TO DISPLAY REG. CARD ON DEMAND BY POLICE OFFICERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/26/2019SPICER, KIONNA SHEIKIRAFAIL TO DISPLAY LICENSE ON DEMANDRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/26/2019SPICER, KIONNA SHEIKIRADRIVING VEH ON HWY AT SPEED EXCEEDING LIMITRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/26/2019SPICER, KIONNA SHEIKIRADRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/26/2019SPICER, KIONNA SHEIKIRADRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/26/2019SPICER, KIONNA SHEIKIRADRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/26/2019FRAZIER, MICHAEL JAMES JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
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