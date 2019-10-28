The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/26/2019
|SPICER, KIONNA SHEIKIRA
|FAIL TO DISPLAY REG. CARD ON DEMAND BY POLICE OFFICER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/26/2019
|SPICER, KIONNA SHEIKIRA
|FAIL TO DISPLAY LICENSE ON DEMAND
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/26/2019
|SPICER, KIONNA SHEIKIRA
|DRIVING VEH ON HWY AT SPEED EXCEEDING LIMIT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/26/2019
|SPICER, KIONNA SHEIKIRA
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/26/2019
|SPICER, KIONNA SHEIKIRA
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/26/2019
|SPICER, KIONNA SHEIKIRA
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/26/2019
|FRAZIER, MICHAEL JAMES JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC