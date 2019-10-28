The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/25/2019CALLIGAN, DAVID JOSEPHCDS OPIATE WITHOUT PRESCRIPTIONRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/25/2019CAMPBELL, KEVIN DOUGLASFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
10/25/2019GROVES, MELISSA MARIEFUGITIVE FROM JUSTICEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
10/25/2019HALL, ASHLEY REBECCAVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/25/2019JONES, JAMES EDWARDVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/25/2019MERRIGAN, DANIEL SHANETHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
10/25/2019MERRIGAN, DANIEL SHANEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/25/2019MERRIGAN, DANIEL SHANEROBBERYHELD AT CCDC
10/25/2019MERRIGAN, DANIEL SHANEARMED ROBBERYHELD AT CCDC
10/25/2019MERRIGAN, DANIEL SHANEFAILURE TO APPEARHELD ON MULTIPLE ARRESTS
10/25/2019METCALF, KEITH THOMAS JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
10/25/2019NIX, MARCUS EMANUEL IIIPERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON REVOKED LIC. AND PRIVILEGEHELD AT CCDC
10/25/2019PICKETT, BRUCE MITCHELLFAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDEDHELD AT CCDC
10/25/2019PLANTIR, JESSE JOETHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
10/25/2019PLANTIR, JESSE JOEBURGLARY- FOURTH DEGREE THEFTHELD AT CCDC
10/25/2019PLANTIR, JESSE JOEBURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSEHELD AT CCDC
10/25/2019PLANTIR, JESSE JOEBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALHELD AT CCDC
10/25/2019RANDALL, GEOFFREY JASONFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/25/2019SMITH, JACQUELINE NATALIEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
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