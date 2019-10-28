The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/25/2019
|CALLIGAN, DAVID JOSEPH
|CDS OPIATE WITHOUT PRESCRIPTION
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/25/2019
|CAMPBELL, KEVIN DOUGLAS
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/25/2019
|GROVES, MELISSA MARIE
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|10/25/2019
|HALL, ASHLEY REBECCA
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/25/2019
|JONES, JAMES EDWARD
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/25/2019
|MERRIGAN, DANIEL SHANE
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|10/25/2019
|MERRIGAN, DANIEL SHANE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/25/2019
|MERRIGAN, DANIEL SHANE
|ROBBERY
|HELD AT CCDC
|10/25/2019
|MERRIGAN, DANIEL SHANE
|ARMED ROBBERY
|HELD AT CCDC
|10/25/2019
|MERRIGAN, DANIEL SHANE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|10/25/2019
|METCALF, KEITH THOMAS JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|10/25/2019
|NIX, MARCUS EMANUEL III
|PERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON REVOKED LIC. AND PRIVILEGE
|HELD AT CCDC
|10/25/2019
|PICKETT, BRUCE MITCHELL
|FAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDED
|HELD AT CCDC
|10/25/2019
|PLANTIR, JESSE JOE
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|10/25/2019
|PLANTIR, JESSE JOE
|BURGLARY- FOURTH DEGREE THEFT
|HELD AT CCDC
|10/25/2019
|PLANTIR, JESSE JOE
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSE
|HELD AT CCDC
|10/25/2019
|PLANTIR, JESSE JOE
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|HELD AT CCDC
|10/25/2019
|RANDALL, GEOFFREY JASON
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/25/2019
|SMITH, JACQUELINE NATALIE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC