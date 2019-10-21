The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/19/2019KESSLER, TIMOTHY JAMESASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/19/2019KESSLER, TIMOTHY JAMESRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
10/19/2019KESSLER, TIMOTHY JAMESASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
10/19/2019POOLE, ROBERT MATTHEWVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
10/19/2019POOLE, ROBERT MATTHEWASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
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