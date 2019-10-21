The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/19/2019
|KESSLER, TIMOTHY JAMES
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/19/2019
|KESSLER, TIMOTHY JAMES
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|10/19/2019
|KESSLER, TIMOTHY JAMES
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/19/2019
|POOLE, ROBERT MATTHEW
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|10/19/2019
|POOLE, ROBERT MATTHEW
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC