Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 18, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/18/2020
|ARRINGTON, JAMES BRADFORD
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/18/2020
|BARBEE, ANNALEE
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/18/2020
|BARBEE, ANNALEE
|FRAUD IDENT INFO THFT $100-<$1500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/18/2020
|BARBEE, ANNALEE
|FALSE CRD CRD: CHRG GOODS $100-<1500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/18/2020
|BOONE, MICHAEL ROBERT
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/18/2020
|MALLORY, JOHN LEE JR
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|10/18/2020
|MALLORY, JOHN LEE JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/18/2020
|MALLORY, JOHN LEE JR
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/18/2020
|POTCNER, RICHARD DAVID
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|10/18/2020
|POTCNER, RICHARD DAVID
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|10/18/2020
|SNYDER, WESLEY RUSSELL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/18/2020
|SNYDER, WESLEY RUSSELL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/18/2020
|THOMPSON, AREN PATRICK
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC