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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 18, 2020

Carroll County Times
Oct 19, 2020 12:47 PM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/18/2020ARRINGTON, JAMES BRADFORDASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/18/2020BARBEE, ANNALEETHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
10/18/2020BARBEE, ANNALEEFRAUD IDENT INFO THFT $100-<$1500RELEASED-UNSECURED BOND
10/18/2020BARBEE, ANNALEEFALSE CRD CRD: CHRG GOODS $100-<1500RELEASED-UNSECURED BOND
10/18/2020BOONE, MICHAEL ROBERTVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/18/2020MALLORY, JOHN LEE JRRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
10/18/2020MALLORY, JOHN LEE JRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/18/2020MALLORY, JOHN LEE JRASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
10/18/2020POTCNER, RICHARD DAVIDVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
10/18/2020POTCNER, RICHARD DAVIDVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
10/18/2020SNYDER, WESLEY RUSSELLCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/18/2020SNYDER, WESLEY RUSSELLCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/18/2020THOMPSON, AREN PATRICKVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC

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