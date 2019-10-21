The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/18/2019
|AJIBADE, THOMPSON ADEGOKE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/18/2019
|AMAYA, EDGAR BENJAMIN CORTEZ
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|HELD AT CCDC
|10/18/2019
|DAUSES, TODD MICHAEL
|INVOLUNTARY MANSLAUGHTER
|HELD AT CCDC
|10/18/2019
|FITZGERALD, AVERY LAMB
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/18/2019
|HAWKINS, SARAH NICHOLE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/18/2019
|HAWKINS, SARAH NICHOLE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/18/2019
|HAWKINS, SARAH NICHOLE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/18/2019
|MOFFITT, MICHAEL SCOTT
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|HELD AT CCDC
|10/18/2019
|PARHAM, TRAVIS CHARLES
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/18/2019
|RICH, ANTOINE KEITH
|CON-FALSE IMPRISONMENT
|HELD AT CCDC
|10/18/2019
|RICH, ANTOINE KEITH
|CON-RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|10/18/2019
|RICH, ANTOINE KEITH
|CONSPIRACY/ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/18/2019
|RICH, ANTOINE KEITH
|CONSPIRACY/ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/18/2019
|RICH, ANTOINE KEITH
|CON-ROBBERY
|HELD AT CCDC
|10/18/2019
|RICH, ANTOINE KEITH
|CON-ARMED ROBBERY
|HELD AT CCDC
|10/18/2019
|RICH, ANTOINE KEITH
|CON-CDS: POSS MARIJUANA 10 GM+
|HELD AT CCDC
|10/18/2019
|RICH, ANTOINE KEITH
|CON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|10/18/2019
|RICH, ANTOINE KEITH
|CON-FIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME
|HELD AT CCDC
|10/18/2019
|RICH, ANTOINE KEITH
|FIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME
|HELD AT CCDC
|10/18/2019
|RICH, ANTOINE KEITH
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|10/18/2019
|RICH, ANTOINE KEITH
|CON-CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|10/18/2019
|RICH, ANTOINE KEITH
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|10/18/2019
|RICH, ANTOINE KEITH
|ROBBERY
|HELD AT CCDC
|10/18/2019
|RICH, ANTOINE KEITH
|ARMED ROBBERY
|HELD AT CCDC
|10/18/2019
|RICH, ANTOINE KEITH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/18/2019
|RICH, ANTOINE KEITH
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/18/2019
|RICH, ANTOINE KEITH
|CONSPIRE-HOME INVASION
|HELD AT CCDC
|10/18/2019
|RICH, ANTOINE KEITH
|HOME INVASION
|HELD AT CCDC
|10/18/2019
|RIVERA, KYLE ANDREW
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|10/18/2019
|RIVERA, KYLE ANDREW
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|10/18/2019
|SMITH, ERIC EVAN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/18/2019
|SMITH, ERIC EVAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/18/2019
|STULL, MICHAEL EUGENE II
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|10/18/2019
|WILKINS, JOSHUA
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/18/2019
|WILKINS, JOSHUA
|CDS: POSS MARIJUANA 10 GM+
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/18/2019
|WILKINS, JOSHUA
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND