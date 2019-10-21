The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/18/2019AJIBADE, THOMPSON ADEGOKEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/18/2019AMAYA, EDGAR BENJAMIN CORTEZDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHOHELD AT CCDC
10/18/2019DAUSES, TODD MICHAELINVOLUNTARY MANSLAUGHTERHELD AT CCDC
10/18/2019FITZGERALD, AVERY LAMBVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/18/2019HAWKINS, SARAH NICHOLECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/18/2019HAWKINS, SARAH NICHOLECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/18/2019HAWKINS, SARAH NICHOLECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/18/2019MOFFITT, MICHAEL SCOTTTRESPASS: PRIVATE PROPERTYHELD AT CCDC
10/18/2019PARHAM, TRAVIS CHARLESASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/18/2019RICH, ANTOINE KEITHCON-FALSE IMPRISONMENTHELD AT CCDC
10/18/2019RICH, ANTOINE KEITHCON-RECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
10/18/2019RICH, ANTOINE KEITHCONSPIRACY/ASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/18/2019RICH, ANTOINE KEITHCONSPIRACY/ASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
10/18/2019RICH, ANTOINE KEITHCON-ROBBERYHELD AT CCDC
10/18/2019RICH, ANTOINE KEITHCON-ARMED ROBBERYHELD AT CCDC
10/18/2019RICH, ANTOINE KEITHCON-CDS: POSS MARIJUANA 10 GM+HELD AT CCDC
10/18/2019RICH, ANTOINE KEITHCON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
10/18/2019RICH, ANTOINE KEITHCON-FIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIMEHELD AT CCDC
10/18/2019RICH, ANTOINE KEITHFIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIMEHELD AT CCDC
10/18/2019RICH, ANTOINE KEITHTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
10/18/2019RICH, ANTOINE KEITHCON-CDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
10/18/2019RICH, ANTOINE KEITHRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
10/18/2019RICH, ANTOINE KEITHROBBERYHELD AT CCDC
10/18/2019RICH, ANTOINE KEITHARMED ROBBERYHELD AT CCDC
10/18/2019RICH, ANTOINE KEITHASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/18/2019RICH, ANTOINE KEITHASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
10/18/2019RICH, ANTOINE KEITHCONSPIRE-HOME INVASIONHELD AT CCDC
10/18/2019RICH, ANTOINE KEITHHOME INVASIONHELD AT CCDC
10/18/2019RIVERA, KYLE ANDREWMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
10/18/2019RIVERA, KYLE ANDREWCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
10/18/2019SMITH, ERIC EVANCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/18/2019SMITH, ERIC EVANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/18/2019STULL, MICHAEL EUGENE IIVIOLATION OF PROBATIONHELD ON MULTIPLE ARRESTS
10/18/2019WILKINS, JOSHUACDS: POSS W/I DIST: NARCRELEASED-UNSECURED BOND
10/18/2019WILKINS, JOSHUACDS: POSS MARIJUANA 10 GM+RELEASED-UNSECURED BOND
10/18/2019WILKINS, JOSHUACDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
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