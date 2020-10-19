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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 16, 2020

Carroll County Times
Oct 19, 2020 12:35 PM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/16/2020DAUBERT, SHANNON LEACONFINE UNATTENDED CHILDHELD AT CCDC
10/16/2020DAUBERT, SHANNON LEACDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
10/16/2020DAUBERT, SHANNON LEACDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
10/16/2020DAUBERT, SHANNON LEATHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
10/16/2020SCHMIDT, MATTHEW WARRENFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/16/2020SCHMIDT, MATTHEW WARRENFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/16/2020KENT, CHARLES EDWARD IVCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT 
10/16/2020KENT, CHARLES EDWARD IVCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
10/16/2020KENT, CHARLES EDWARD IVCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
10/16/2020KENT, CHARLES EDWARD IVCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
10/16/2020KENT, CHARLES EDWARD IVCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
10/16/2020ZALEWSKI, MARK UNKNOWN IVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/16/2020BANGA-EPO, FERNAND MORE HELD AT CCDC
10/16/2020BANGA-EPO, FERNAND MOREFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERHELD AT CCDC
10/16/2020BANGA-EPO, FERNAND MORETRESPASS: PRIVATE PROPERTYHELD AT CCDC

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