Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 16, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/16/2020
|DAUBERT, SHANNON LEA
|CONFINE UNATTENDED CHILD
|HELD AT CCDC
|10/16/2020
|DAUBERT, SHANNON LEA
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|10/16/2020
|DAUBERT, SHANNON LEA
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|10/16/2020
|DAUBERT, SHANNON LEA
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|10/16/2020
|SCHMIDT, MATTHEW WARREN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/16/2020
|SCHMIDT, MATTHEW WARREN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/16/2020
|KENT, CHARLES EDWARD IV
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|10/16/2020
|KENT, CHARLES EDWARD IV
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|10/16/2020
|KENT, CHARLES EDWARD IV
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|10/16/2020
|KENT, CHARLES EDWARD IV
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|10/16/2020
|KENT, CHARLES EDWARD IV
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|10/16/2020
|ZALEWSKI, MARK UNKNOWN I
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/16/2020
|BANGA-EPO, FERNAND MORE
|HELD AT CCDC
|10/16/2020
|BANGA-EPO, FERNAND MORE
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|HELD AT CCDC
|10/16/2020
|BANGA-EPO, FERNAND MORE
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|HELD AT CCDC