Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 14, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/14/2020
|RAINES, MATTHEW TIMOTHY
|ATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOP
|HELD AT CCDC
|10/14/2020
|RAINES, MATTHEW TIMOTHY
|ATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOP
|HELD AT CCDC
|10/14/2020
|RAINES, MATTHEW TIMOTHY
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|HELD AT CCDC
|10/14/2020
|RAINES, MATTHEW TIMOTHY
|ROGUE AND VAGABOND
|HELD AT CCDC
|10/14/2020
|RAINES, MATTHEW TIMOTHY
|ROGUE AND VAGABOND
|HELD AT CCDC
|10/14/2020
|RAINES, MATTHEW TIMOTHY
|BURGLARY- FOURTH DEGREE THEFT
|HELD AT CCDC
|10/14/2020
|EYLER, COURTNEY LEE
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|HELD AT CCDC
|10/14/2020
|EYLER, COURTNEY LEE
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|10/14/2020
|EYLER, COURTNEY LEE
|ATT-THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|10/14/2020
|EYLER, COURTNEY LEE
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|HELD AT CCDC
|10/14/2020
|EYLER, COURTNEY LEE
|BURGLARY-THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/14/2020
|EYLER, COURTNEY LEE
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|10/14/2020
|EYLER, COURTNEY LEE
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|HELD AT CCDC
|10/14/2020
|WHEAT, LYNETTE ANN
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/14/2020
|WHEAT, LYNETTE ANN
|RECKLESS DRIVING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/14/2020
|WHEAT, LYNETTE ANN
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/14/2020
|WHEAT, LYNETTE ANN
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/14/2020
|WHEAT, LYNETTE ANN
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/14/2020
|PROPST, LAURIE BETH
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/14/2020
|STUDY, AMANDA GRACE
|PUBLIC ASSISTANCE - FALSE APPLICATION
|HELD AT CCDC
|10/14/2020
|STUDY, AMANDA GRACE
|PUBLIC ASSISTANCE - FALSE APPLICATION
|HELD AT CCDC
|10/14/2020
|STUDY, AMANDA GRACE
|FRAUD-WELFARE
|HELD AT CCDC
|10/14/2020
|STUDY, MICHAEL DANIEL
|CON-FRAUD-WELFARE
|HELD AT CCDC
|10/14/2020
|STUDY, MICHAEL DANIEL
|FRAUD-WELFARE
|HELD AT CCDC
|10/14/2020
|STUDY, MICHAEL DANIEL
|CON-THEFT SCHEME: $25,000 TO UNDER $100,000
|HELD AT CCDC
|10/14/2020
|STUDY, MICHAEL DANIEL
|THEFT SCHEME: $25,000 TO UNDER $100,000
|HELD AT CCDC
|10/14/2020
|HERRERA, ALEXIS OSWALDO
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/14/2020
|MERRIGAN, DANIEL SHANE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/14/2020
|RAINES, MATTHEW TIMOTHY
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/14/2020
|NELSON, JOSEPH WILLIAM
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/14/2020
|IBRAHIM, JAMAHL
|DISPLAY SUSPENDED LIC
|RELEASED ON BOND
|10/14/2020
|IBRAHIM, JAMAHL
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED ON BOND
|10/14/2020
|IBRAHIM, JAMAHL
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED ON BOND
|10/14/2020
|IBRAHIM, JAMAHL
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED ON BOND