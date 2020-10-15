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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 14, 2020

Carroll County Times
Oct 15, 2020 9:14 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/14/2020RAINES, MATTHEW TIMOTHYATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOPHELD AT CCDC
10/14/2020RAINES, MATTHEW TIMOTHYATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOPHELD AT CCDC
10/14/2020RAINES, MATTHEW TIMOTHYDRIVING WITHOUT LICENSEHELD AT CCDC
10/14/2020RAINES, MATTHEW TIMOTHYROGUE AND VAGABONDHELD AT CCDC
10/14/2020RAINES, MATTHEW TIMOTHYROGUE AND VAGABONDHELD AT CCDC
10/14/2020RAINES, MATTHEW TIMOTHYBURGLARY- FOURTH DEGREE THEFTHELD AT CCDC
10/14/2020EYLER, COURTNEY LEEBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGHELD AT CCDC
10/14/2020EYLER, COURTNEY LEEMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
10/14/2020EYLER, COURTNEY LEEATT-THEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
10/14/2020EYLER, COURTNEY LEEBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGHELD AT CCDC
10/14/2020EYLER, COURTNEY LEEBURGLARY-THIRD DEGREEHELD AT CCDC
10/14/2020EYLER, COURTNEY LEETHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
10/14/2020EYLER, COURTNEY LEEBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGHELD AT CCDC
10/14/2020WHEAT, LYNETTE ANN RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/14/2020WHEAT, LYNETTE ANNRECKLESS DRIVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/14/2020WHEAT, LYNETTE ANNNEGLIGENT DRIVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/14/2020WHEAT, LYNETTE ANN(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/14/2020WHEAT, LYNETTE ANN(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/14/2020PROPST, LAURIE BETHFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/14/2020STUDY, AMANDA GRACEPUBLIC ASSISTANCE - FALSE APPLICATIONHELD AT CCDC
10/14/2020STUDY, AMANDA GRACEPUBLIC ASSISTANCE - FALSE APPLICATIONHELD AT CCDC
10/14/2020STUDY, AMANDA GRACEFRAUD-WELFAREHELD AT CCDC
10/14/2020STUDY, MICHAEL DANIELCON-FRAUD-WELFAREHELD AT CCDC
10/14/2020STUDY, MICHAEL DANIELFRAUD-WELFAREHELD AT CCDC
10/14/2020STUDY, MICHAEL DANIELCON-THEFT SCHEME: $25,000 TO UNDER $100,000HELD AT CCDC
10/14/2020STUDY, MICHAEL DANIELTHEFT SCHEME: $25,000 TO UNDER $100,000HELD AT CCDC
10/14/2020HERRERA, ALEXIS OSWALDOFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/14/2020MERRIGAN, DANIEL SHANEFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
10/14/2020RAINES, MATTHEW TIMOTHYFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/14/2020NELSON, JOSEPH WILLIAMFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/14/2020IBRAHIM, JAMAHLDISPLAY SUSPENDED LICRELEASED ON BOND
10/14/2020IBRAHIM, JAMAHLDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED ON BOND
10/14/2020IBRAHIM, JAMAHLDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED ON BOND
10/14/2020IBRAHIM, JAMAHLFAILURE TO APPEARRELEASED ON BOND

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