The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/14/2019
|CROUSE, ELIZABETH ANN
|TRESPASS-POSTED PROPERTY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/14/2019
|CROUSE, ELIZABETH ANN
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/14/2019
|HAULER, ANDREW JOSEPH
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED ON BOND
|10/14/2019
|HAULER, ANDREW JOSEPH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|10/14/2019
|JESSA, HARRY STEPHEN
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/14/2019
|JESSA, HARRY STEPHEN
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/14/2019
|JESSA, HARRY STEPHEN
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/14/2019
|JESSA, HARRY STEPHEN
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/14/2019
|JESSA, HARRY STEPHEN
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/14/2019
|WRIGHT, RASHAD TAQUENTIS
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC