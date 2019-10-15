The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/14/2019CROUSE, ELIZABETH ANNTRESPASS-POSTED PROPERTYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/14/2019CROUSE, ELIZABETH ANNBURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/14/2019HAULER, ANDREW JOSEPHDISORDERLY CONDUCTRELEASED ON BOND
10/14/2019HAULER, ANDREW JOSEPHASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
10/14/2019JESSA, HARRY STEPHENVIOLATE PROTECTIVE ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/14/2019JESSA, HARRY STEPHENVIOLATE PROTECTIVE ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/14/2019JESSA, HARRY STEPHENVIOLATE PROTECTIVE ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/14/2019JESSA, HARRY STEPHENVIOLATE PROTECTIVE ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/14/2019JESSA, HARRY STEPHENVIOLATE PROTECTIVE ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/14/2019WRIGHT, RASHAD TAQUENTISFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
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