Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 13, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/13/2020
|EMENYONU, MICHAEL VICTOR
|ATTEMPT - THEFT: LESS $1,000 VALUE
|10/13/2020
|EMENYONU, MICHAEL VICTOR
|THEFT LESS THAN $100.00
|10/13/2020
|MADERIA, GEORGE JOHN III
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/13/2020
|MADERIA, GEORGE JOHN III
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/13/2020
|BETHEA, ERNEST WARREN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|10/13/2020
|BETHEA, ERNEST WARREN
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|10/13/2020
|EWART, WONYEAH EWAL
|CDS: DISTRIBUTE ETC. WITH FIREARM
|HELD AT CCDC
|10/13/2020
|EWART, WONYEAH EWAL
|FIREARM/DRUG TRAFFICKING CRIME
|HELD AT CCDC
|10/13/2020
|EWART, WONYEAH EWAL
|ILLEGAL POSS AMMO
|HELD AT CCDC
|10/13/2020
|EWART, WONYEAH EWAL
|POSSESSION OF FIREARMS
|HELD AT CCDC
|10/13/2020
|EWART, WONYEAH EWAL
|FIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME
|HELD AT CCDC
|10/13/2020
|EWART, WONYEAH EWAL
|REGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSION
|HELD AT CCDC
|10/13/2020
|EWART, WONYEAH EWAL
|REGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSION
|HELD AT CCDC
|10/13/2020
|EWART, WONYEAH EWAL
|FIREARM POSS W/FELONY CONVICTION
|HELD AT CCDC
|10/13/2020
|EWART, WONYEAH EWAL
|LOADED HANDGUN IN VEHICLE
|HELD AT CCDC
|10/13/2020
|EWART, WONYEAH EWAL
|HANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC
|HELD AT CCDC
|10/13/2020
|EWART, WONYEAH EWAL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|10/13/2020
|EWART, WONYEAH EWAL
|FRAUD-PER. IDENT. AVOID PROS
|HELD AT CCDC
|10/13/2020
|EWART, WONYEAH EWAL
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|10/13/2020
|MONROE, KEVIN MARCUS JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND