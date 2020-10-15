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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 13, 2020

Carroll County Times
Oct 15, 2020 9:11 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/13/2020EMENYONU, MICHAEL VICTORATTEMPT - THEFT: LESS $1,000 VALUE 
10/13/2020EMENYONU, MICHAEL VICTORTHEFT LESS THAN $100.00 
10/13/2020MADERIA, GEORGE JOHN IIIFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
10/13/2020MADERIA, GEORGE JOHN IIIFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
10/13/2020BETHEA, ERNEST WARRENCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
10/13/2020BETHEA, ERNEST WARRENCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
10/13/2020EWART, WONYEAH EWALCDS: DISTRIBUTE ETC. WITH FIREARMHELD AT CCDC
10/13/2020EWART, WONYEAH EWALFIREARM/DRUG TRAFFICKING CRIMEHELD AT CCDC
10/13/2020EWART, WONYEAH EWALILLEGAL POSS AMMOHELD AT CCDC
10/13/2020EWART, WONYEAH EWALPOSSESSION OF FIREARMSHELD AT CCDC
10/13/2020EWART, WONYEAH EWALFIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIMEHELD AT CCDC
10/13/2020EWART, WONYEAH EWALREGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSIONHELD AT CCDC
10/13/2020EWART, WONYEAH EWALREGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSIONHELD AT CCDC
10/13/2020EWART, WONYEAH EWALFIREARM POSS W/FELONY CONVICTIONHELD AT CCDC
10/13/2020EWART, WONYEAH EWALLOADED HANDGUN IN VEHICLEHELD AT CCDC
10/13/2020EWART, WONYEAH EWALHANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETCHELD AT CCDC
10/13/2020EWART, WONYEAH EWALCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
10/13/2020EWART, WONYEAH EWALFRAUD-PER. IDENT. AVOID PROSHELD AT CCDC
10/13/2020EWART, WONYEAH EWALCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
10/13/2020MONROE, KEVIN MARCUS JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND

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