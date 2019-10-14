The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/12/2019
|DEW, LAMONT
|OBSTRUCTING & HINDERING
|RELEASED ON BOND
|10/12/2019
|DEW, LAMONT
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED ON BOND
|10/12/2019
|DEW, LAMONT
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED ON BOND
|10/12/2019
|DEW, LAMONT
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED ON BOND
|10/12/2019
|DEW, LAMONT
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED ON BOND
|10/12/2019
|DEW, LAMONT
|CDS DIST-NARC
|RELEASED ON BOND
|10/12/2019
|DEW, LAMONT
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|RELEASED ON BOND
|10/12/2019
|GILLEBAARD, EMILY ANNE
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|10/12/2019
|GILLEBAARD, EMILY ANNE
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|10/12/2019
|GILLEBAARD, EMILY ANNE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|10/12/2019
|HENRY, RICHARD SCOTT
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/12/2019
|JOHNSON, DEANDRAY JEQUEL
|CON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/12/2019
|JOHNSON, DEANDRAY JEQUEL
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/12/2019
|PAUL, TYLER MICHAEL
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/12/2019
|PAUL, TYLER MICHAEL
|FAIL OF DRIVER IN (BODILY INJURY,DEATH,ATTEND VEH,ATTENDED PROPERTY)ACCIDENT TO FURNISH REQ ID & LIC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/12/2019
|VOLAND, EDWARD LEE JR
|ATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH BY FLEEING ON FT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/12/2019
|VOLAND, EDWARD LEE JR
|ATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOP
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/12/2019
|VOLAND, EDWARD LEE JR
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/12/2019
|VOLAND, EDWARD LEE JR
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/12/2019
|VOLAND, EDWARD LEE JR
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE