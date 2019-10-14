The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/12/2019DEW, LAMONT OBSTRUCTING & HINDERINGRELEASED ON BOND
10/12/2019DEW, LAMONT FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED ON BOND
10/12/2019DEW, LAMONT CDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED ON BOND
10/12/2019DEW, LAMONT CDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED ON BOND
10/12/2019DEW, LAMONT CDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED ON BOND
10/12/2019DEW, LAMONT CDS DIST-NARCRELEASED ON BOND
10/12/2019DEW, LAMONT CDS: POSS W/I DIST: NARCRELEASED ON BOND
10/12/2019GILLEBAARD, EMILY ANNEDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL 
10/12/2019GILLEBAARD, EMILY ANNEDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL 
10/12/2019GILLEBAARD, EMILY ANNEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 
10/12/2019HENRY, RICHARD SCOTTFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/12/2019JOHNSON, DEANDRAY JEQUELCON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/12/2019JOHNSON, DEANDRAY JEQUELTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/12/2019PAUL, TYLER MICHAELNEGLIGENT DRIVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/12/2019PAUL, TYLER MICHAELFAIL OF DRIVER IN (BODILY INJURY,DEATH,ATTEND VEH,ATTENDED PROPERTY)ACCIDENT TO FURNISH REQ ID & LICRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/12/2019VOLAND, EDWARD LEE JRATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH BY FLEEING ON FTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/12/2019VOLAND, EDWARD LEE JRATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOPRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/12/2019VOLAND, EDWARD LEE JRDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/12/2019VOLAND, EDWARD LEE JRDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/12/2019VOLAND, EDWARD LEE JRDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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