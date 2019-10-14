The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/11/2019ALTON, JAMES MICHAEL RAY JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
10/11/2019ALTON, JAMES MICHAEL RAY JRCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
10/11/2019ALTON, JAMES MICHAEL RAY JRCDS DIST-NARCHELD AT CCDC
10/11/2019BURNS, DANIEL OLIVERVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
10/11/2019DOWDEN, KIMBERLY JOCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
10/11/2019HINTON, MARK CHRISTOPHERFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/11/2019SPINICCHIA, MELISSA JEANFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/11/2019WADE, KRYSTLE LEEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/11/2019ZUSKIN, RACHAEL FAITHFAILURE TO APPEARHELD ON MULTIPLE ARRESTS
10/11/2019ZUSKIN, RACHAEL FAITHFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/11/2019ZUSKIN, RACHAEL FAITHFAILURE TO APPEARHELD ON MULTIPLE ARRESTS
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