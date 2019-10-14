The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/11/2019
|ALTON, JAMES MICHAEL RAY JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|10/11/2019
|ALTON, JAMES MICHAEL RAY JR
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|10/11/2019
|ALTON, JAMES MICHAEL RAY JR
|CDS DIST-NARC
|HELD AT CCDC
|10/11/2019
|BURNS, DANIEL OLIVER
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|10/11/2019
|DOWDEN, KIMBERLY JO
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/11/2019
|HINTON, MARK CHRISTOPHER
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/11/2019
|SPINICCHIA, MELISSA JEAN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/11/2019
|WADE, KRYSTLE LEE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/11/2019
|ZUSKIN, RACHAEL FAITH
|FAILURE TO APPEAR
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|10/11/2019
|ZUSKIN, RACHAEL FAITH
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/11/2019
|ZUSKIN, RACHAEL FAITH
|FAILURE TO APPEAR
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS