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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 10, 2020

Carroll County Times
Oct 12, 2020 9:32 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/10/2020HINDS, JAMES ARTHURTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
10/10/2020HINDS, JAMES ARTHURASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/10/2020HINDS, JAMES ARTHURASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
10/10/2020HINDS, JAMES ARTHURROBBERYHELD AT CCDC
10/10/2020HINDS, JAMES ARTHURARMED ROBBERYHELD AT CCDC
10/10/2020HINDS, JAMES ARTHURCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
10/10/2020HINDS, JAMES ARTHURCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC

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