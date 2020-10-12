Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 10, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/10/2020
|HINDS, JAMES ARTHUR
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|10/10/2020
|HINDS, JAMES ARTHUR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/10/2020
|HINDS, JAMES ARTHUR
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/10/2020
|HINDS, JAMES ARTHUR
|ROBBERY
|HELD AT CCDC
|10/10/2020
|HINDS, JAMES ARTHUR
|ARMED ROBBERY
|HELD AT CCDC
|10/10/2020
|HINDS, JAMES ARTHUR
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|10/10/2020
|HINDS, JAMES ARTHUR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC