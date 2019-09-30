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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 28, 2019

Carroll County Times |
Sep 30, 2019 | 8:42 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/28/2019RHODES, VICTORIA ANNEDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/28/2019RHODES, VICTORIA ANNEDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/28/2019RHODES, VICTORIA ANNECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/28/2019RHODES, VICTORIA ANNECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/28/2019RHODES, VICTORIA ANNECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/28/2019RHODES, VICTORIA ANNECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/28/2019CARON, THOMAS JAMESFLEEING AND ELUDING A POLICE OFFICER 
9/28/2019CARON, THOMAS JAMESASSAULT-SECOND DEGREE 
9/28/2019KANE, RICHARD PAULDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-UNSECURED BOND
9/28/2019KANE, RICHARD PAULCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
9/28/2019WALDRON, JONATHAN ADAMASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/28/2019WALDRON, JONATHAN ADAMASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
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