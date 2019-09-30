Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 28, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/28/2019
|RHODES, VICTORIA ANNE
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/28/2019
|RHODES, VICTORIA ANNE
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/28/2019
|RHODES, VICTORIA ANNE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/28/2019
|RHODES, VICTORIA ANNE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/28/2019
|RHODES, VICTORIA ANNE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/28/2019
|RHODES, VICTORIA ANNE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/28/2019
|CARON, THOMAS JAMES
|FLEEING AND ELUDING A POLICE OFFICER
|9/28/2019
|CARON, THOMAS JAMES
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|9/28/2019
|KANE, RICHARD PAUL
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/28/2019
|KANE, RICHARD PAUL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/28/2019
|WALDRON, JONATHAN ADAM
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/28/2019
|WALDRON, JONATHAN ADAM
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC