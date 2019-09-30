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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 27, 2019

Carroll County Times |
Sep 30, 2019 | 8:34 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/27/2019TACKETT, WILLIAM BYSE IIITHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
9/27/2019IBEX, CHRISTOPHER JORDANRESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
9/27/2019MILLER, LAKESHIA ANDRIATHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
9/27/2019STUDEBAKER, BRITTANY JAITHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
9/27/2019STUDEBAKER, BRITTANY JAIASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/27/2019MITCHELL, LUCAS DONDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
9/27/2019WHITE, ARTHUR ALLEN JRDRIVING WITHOUT LICENSEHELD AT CCDC
9/27/2019LECKRON, SPENCER LEE JRTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
9/27/2019SNEAD, DUSTIN LEEFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
9/27/2019SNEAD, DUSTIN LEEMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-UNSECURED BOND
9/27/2019HAMMONDS, ROMAN KYLEDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-UNSECURED BOND
9/27/2019HAMMONDS, ROMAN KYLEDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
9/27/2019HAMMONDS, ROMAN KYLEDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
9/27/2019HAMMONDS, ROMAN KYLEDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-UNSECURED BOND
9/27/2019TURNAGE, LATORIA KATRICEDRIVING MOTOR VEH WITHIN 12 HRS AFTER ARRESTHELD AT CCDC
9/27/2019TURNAGE, LATORIA KATRICEDRIVING WHILE IMPARIED BY ALCOHOL WHILE TRANSPORTING A MINORHELD AT CCDC
9/27/2019TURNAGE, LATORIA KATRICEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
9/27/2019TURNAGE, LATORIA KATRICEDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHOHELD AT CCDC
9/27/2019TURNAGE, LATORIA KATRICEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
9/27/2019WILLIAMS, GUI ROGERFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/27/2019WADE, WILLIAM LESLIEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
9/27/2019ZEILER, ANTHONY SCOTTVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/27/2019SMITH, SHANE LUCASFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
9/27/2019WADE, WILLIAM LESLIEFAILURE TO APPEARHELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/27/2019WADE, WILLIAM LESLIEFAILURE TO APPEARHELD ON MULTIPLE ARRESTS
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