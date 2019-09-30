Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 27, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/27/2019
|TACKETT, WILLIAM BYSE III
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|9/27/2019
|IBEX, CHRISTOPHER JORDAN
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|9/27/2019
|MILLER, LAKESHIA ANDRIA
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|9/27/2019
|STUDEBAKER, BRITTANY JAI
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|9/27/2019
|STUDEBAKER, BRITTANY JAI
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/27/2019
|MITCHELL, LUCAS DON
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|9/27/2019
|WHITE, ARTHUR ALLEN JR
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|HELD AT CCDC
|9/27/2019
|LECKRON, SPENCER LEE JR
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|9/27/2019
|SNEAD, DUSTIN LEE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/27/2019
|SNEAD, DUSTIN LEE
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/27/2019
|HAMMONDS, ROMAN KYLE
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/27/2019
|HAMMONDS, ROMAN KYLE
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/27/2019
|HAMMONDS, ROMAN KYLE
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/27/2019
|HAMMONDS, ROMAN KYLE
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/27/2019
|TURNAGE, LATORIA KATRICE
|DRIVING MOTOR VEH WITHIN 12 HRS AFTER ARREST
|HELD AT CCDC
|9/27/2019
|TURNAGE, LATORIA KATRICE
|DRIVING WHILE IMPARIED BY ALCOHOL WHILE TRANSPORTING A MINOR
|HELD AT CCDC
|9/27/2019
|TURNAGE, LATORIA KATRICE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|9/27/2019
|TURNAGE, LATORIA KATRICE
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|HELD AT CCDC
|9/27/2019
|TURNAGE, LATORIA KATRICE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|9/27/2019
|WILLIAMS, GUI ROGER
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/27/2019
|WADE, WILLIAM LESLIE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|9/27/2019
|ZEILER, ANTHONY SCOTT
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|9/27/2019
|SMITH, SHANE LUCAS
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|9/27/2019
|WADE, WILLIAM LESLIE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/27/2019
|WADE, WILLIAM LESLIE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS