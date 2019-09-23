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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 21, 2019

Carroll County Times |
Sep 23, 2019 | 8:30 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/21/2019GRAYBEAL, NIKOLAS LEEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/21/2019JACKSON, JUSTIN JOHNINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/21/2019JACKSON, JUSTIN JOHNDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/21/2019JANOWIAK, JOHN CHRISTOPHERRESIST/INTERFERE WITH ARREST 
9/21/2019JANOWIAK, JOHN CHRISTOPHERASSAULT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMS 
9/21/2019JANOWIAK, JOHN CHRISTOPHERDISORDERLY CONDUCT 
9/21/2019JANOWIAK, JOHN CHRISTOPHERVIOLATE PROTECTIVE ORDER 
9/21/2019MILLBERRY, RIDGE LOGANFAILURE TO COMPLYHELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/21/2019PROCTOR, JEFFREY MICHAELFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
9/21/2019WALKER, HARRY LEE 4TH(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/21/2019WALKER, HARRY LEE 4THDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/21/2019WALKER, HARRY LEE 4THDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/21/2019WALKER, HARRY LEE 4THDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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