Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 21, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/21/2019
|GRAYBEAL, NIKOLAS LEE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/21/2019
|JACKSON, JUSTIN JOHN
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/21/2019
|JACKSON, JUSTIN JOHN
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/21/2019
|JANOWIAK, JOHN CHRISTOPHER
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|9/21/2019
|JANOWIAK, JOHN CHRISTOPHER
|ASSAULT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMS
|9/21/2019
|JANOWIAK, JOHN CHRISTOPHER
|DISORDERLY CONDUCT
|9/21/2019
|JANOWIAK, JOHN CHRISTOPHER
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|9/21/2019
|MILLBERRY, RIDGE LOGAN
|FAILURE TO COMPLY
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/21/2019
|PROCTOR, JEFFREY MICHAEL
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|9/21/2019
|WALKER, HARRY LEE 4TH
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/21/2019
|WALKER, HARRY LEE 4TH
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/21/2019
|WALKER, HARRY LEE 4TH
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/21/2019
|WALKER, HARRY LEE 4TH
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE