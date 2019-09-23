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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 20, 2019

Carroll County Times |
Sep 23, 2019 | 8:27 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/20/2019ARGUETA-PORTILLO, NELSONATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOPHELD AT CCDC
9/20/2019DAVIS, SHEERA NICOLEDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVHELD AT CCDC
9/20/2019EVANS, STEPHEN LOUISASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/20/2019FOX, STEPHEN JOHN JRDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
9/20/2019FROCK, DYLAN LEEESCAPE - SECOND DEGREEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/20/2019FROCK, DYLAN LEEESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELSHELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/20/2019GOODMAN, DONNIE JOE IIIVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/20/2019GOODMAN, DONNIE JOE IIIVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/20/2019GOODMAN, THOMAS WESLEYVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/20/2019HAMILTON, NANCY LEEFALSE/MISLEADING INFO FRAUD +$300HELD AT CCDC
9/20/2019HARRIS, DUANE TYRONECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
9/20/2019HARRIS, DUANE TYRONECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
9/20/2019HARRIS, DUANE TYRONETHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-UNSECURED BOND
9/20/2019HARRIS, DUANE TYRONEUNAUTH REMOVAL OF PROPRELEASED-UNSECURED BOND
9/20/2019HARRIS, DUANE TYRONEMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGRELEASED-UNSECURED BOND
9/20/2019HENRY, SAMANTHA MARIEDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/20/2019HENRY, SAMANTHA MARIEDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/20/2019HENRY, SAMANTHA MARIECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/20/2019MITCHELL, WALTER GILLIAMPAROLE RETAKERELEASED TO OTHER AGENCY
9/20/2019PALYA, MICHAEL PATRICK JRESCAPE - SECOND DEGREEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/20/2019PALYA, MICHAEL PATRICK JRESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELSHELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/20/2019POWELL, JERRY LEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
9/20/2019RANEY, DWIGHT WAYNECDS POSSESS - LARGE AMOUNT 
9/20/2019RANEY, DWIGHT WAYNEDIST/PWID FENTANYL/HEROIN MIX 
9/20/2019RANEY, DWIGHT WAYNECDS: POSS W/I DIST: NARC 
9/20/2019RANEY, DWIGHT WAYNECDS: POSS W/I DIST: NARC 
9/20/2019RANEY, DWIGHT WAYNECDS: POSS W/I DIST: NARC 
9/20/2019REDMOND, NICHOLAS JOSEPHTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
9/20/2019SHEARD, RONALD LAVERNONARMED ROBBERY 
9/20/2019SHEARD, RONALD LAVERNONROBBERY 
9/20/2019TOBERY, JOHN THOMAS IIIDRIVE UNDER INFLU. ALCO PERSEHELD AT CCDC
9/20/2019WALLACE, ANTHONY KIRKPATRICK JRCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
9/20/2019WALLACE, ANTHONY KIRKPATRICK JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
9/20/2019WALLACE, ANTHONY KIRKPATRICK JRDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-UNSECURED BOND
9/20/2019WALLACE, ANTHONY KIRKPATRICK JRDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
9/20/2019WILLIAMS, LEONARD ANTHONY JRFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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