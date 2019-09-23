Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 20, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/20/2019
|ARGUETA-PORTILLO, NELSON
|ATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOP
|HELD AT CCDC
|9/20/2019
|DAVIS, SHEERA NICOLE
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|9/20/2019
|EVANS, STEPHEN LOUIS
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/20/2019
|FOX, STEPHEN JOHN JR
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|9/20/2019
|FROCK, DYLAN LEE
|ESCAPE - SECOND DEGREE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/20/2019
|FROCK, DYLAN LEE
|ESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELS
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/20/2019
|GOODMAN, DONNIE JOE III
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|9/20/2019
|GOODMAN, DONNIE JOE III
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|9/20/2019
|GOODMAN, THOMAS WESLEY
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|9/20/2019
|HAMILTON, NANCY LEE
|FALSE/MISLEADING INFO FRAUD +$300
|HELD AT CCDC
|9/20/2019
|HARRIS, DUANE TYRONE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/20/2019
|HARRIS, DUANE TYRONE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/20/2019
|HARRIS, DUANE TYRONE
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/20/2019
|HARRIS, DUANE TYRONE
|UNAUTH REMOVAL OF PROP
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/20/2019
|HARRIS, DUANE TYRONE
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/20/2019
|HENRY, SAMANTHA MARIE
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/20/2019
|HENRY, SAMANTHA MARIE
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/20/2019
|HENRY, SAMANTHA MARIE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/20/2019
|MITCHELL, WALTER GILLIAM
|PAROLE RETAKE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|9/20/2019
|PALYA, MICHAEL PATRICK JR
|ESCAPE - SECOND DEGREE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/20/2019
|PALYA, MICHAEL PATRICK JR
|ESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELS
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/20/2019
|POWELL, JERRY LEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|9/20/2019
|RANEY, DWIGHT WAYNE
|CDS POSSESS - LARGE AMOUNT
|9/20/2019
|RANEY, DWIGHT WAYNE
|DIST/PWID FENTANYL/HEROIN MIX
|9/20/2019
|RANEY, DWIGHT WAYNE
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|9/20/2019
|RANEY, DWIGHT WAYNE
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|9/20/2019
|RANEY, DWIGHT WAYNE
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|9/20/2019
|REDMOND, NICHOLAS JOSEPH
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|9/20/2019
|SHEARD, RONALD LAVERNON
|ARMED ROBBERY
|9/20/2019
|SHEARD, RONALD LAVERNON
|ROBBERY
|9/20/2019
|TOBERY, JOHN THOMAS III
|DRIVE UNDER INFLU. ALCO PERSE
|HELD AT CCDC
|9/20/2019
|WALLACE, ANTHONY KIRKPATRICK JR
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/20/2019
|WALLACE, ANTHONY KIRKPATRICK JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/20/2019
|WALLACE, ANTHONY KIRKPATRICK JR
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/20/2019
|WALLACE, ANTHONY KIRKPATRICK JR
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/20/2019
|WILLIAMS, LEONARD ANTHONY JR
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE