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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 14, 2019

Carroll County Times |
Sep 16, 2019 | 8:24 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/14/2019BLANTON, THOMAS JRPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTRELEASED ON BOND
9/14/2019BLANTON, THOMAS JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED ON BOND
9/14/2019BLANTON, THOMAS JRASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
9/14/2019CRABILL, BRADY RICHARDVIOLATE PROTECTIVE ORDERRELEASED-UNSECURED BOND
9/14/2019DEMARIO, MICHAEL STEVENCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/14/2019DEMARIO, MICHAEL STEVENCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/14/2019DEMARIO, MICHAEL STEVENCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/14/2019DEMARIO, MICHAEL STEVENCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/14/2019FORD, DAWSON CHARLESASSAULT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMSHELD AT CCDC
9/14/2019HAMLEN, CHARLES ALEXANDERDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/14/2019HAMLEN, CHARLES ALEXANDERDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/14/2019HAMLEN, CHARLES ALEXANDERCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/14/2019KASSAKATIS, ZAKERY ALANTRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/14/2019KEYS, ERICKA MICHELLEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
9/14/2019LUBY, OLIVIA ANNEPEACE AND GOOD ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/14/2019MASON, TROY WAYNETRESPASS: PRIVATE PROPERTYHELD AT CCDC
9/14/2019REYNOLDS, SHAWN MICHAELFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
9/14/2019SCHAUFELE, JOHN LUKEFAILURE TO CONTROL SPEED TO AVOID COLLISIONRELEASED-UNSECURED BOND
9/14/2019SCHAUFELE, JOHN LUKEINTOXICATED ENDANGERRELEASED-UNSECURED BOND
9/14/2019SCHAUFELE, JOHN LUKEOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERRELEASED-UNSECURED BOND
9/14/2019SCHAUFELE, JOHN LUKERESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-UNSECURED BOND
9/14/2019SCHAUFELE, JOHN LUKEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
9/14/2019WADSWORTH, TRAVIS GENECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
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