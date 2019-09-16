Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 14, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/14/2019
|BLANTON, THOMAS JR
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|RELEASED ON BOND
|9/14/2019
|BLANTON, THOMAS JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED ON BOND
|9/14/2019
|BLANTON, THOMAS JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|9/14/2019
|CRABILL, BRADY RICHARD
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/14/2019
|DEMARIO, MICHAEL STEVEN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/14/2019
|DEMARIO, MICHAEL STEVEN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/14/2019
|DEMARIO, MICHAEL STEVEN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/14/2019
|DEMARIO, MICHAEL STEVEN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/14/2019
|FORD, DAWSON CHARLES
|ASSAULT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMS
|HELD AT CCDC
|9/14/2019
|HAMLEN, CHARLES ALEXANDER
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/14/2019
|HAMLEN, CHARLES ALEXANDER
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/14/2019
|HAMLEN, CHARLES ALEXANDER
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/14/2019
|KASSAKATIS, ZAKERY ALAN
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/14/2019
|KEYS, ERICKA MICHELLE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|9/14/2019
|LUBY, OLIVIA ANNE
|PEACE AND GOOD ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/14/2019
|MASON, TROY WAYNE
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|HELD AT CCDC
|9/14/2019
|REYNOLDS, SHAWN MICHAEL
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|9/14/2019
|SCHAUFELE, JOHN LUKE
|FAILURE TO CONTROL SPEED TO AVOID COLLISION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/14/2019
|SCHAUFELE, JOHN LUKE
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/14/2019
|SCHAUFELE, JOHN LUKE
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/14/2019
|SCHAUFELE, JOHN LUKE
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/14/2019
|SCHAUFELE, JOHN LUKE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/14/2019
|WADSWORTH, TRAVIS GENE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND