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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 13, 2019

Carroll County Times |
Sep 16, 2019 | 8:22 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute Desc
9/13/2019TOBLER, MONIQUE RENEEFAILURE TO APPEAR
9/13/2019WOMER, MELANIE NICHOLEFAILURE TO COMPLY W/ COURT ORDER
9/13/2019HARDY, LAURICE MICHELLEDRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
9/13/2019DURHAM, PAUL DAVID JRUNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLE
9/13/2019DURHAM, PAUL DAVID JRMOTOR VEHICLE RENTED/LEASED: FAIL TO RETURN
9/13/2019CARADINE, CHARLES OTIS IIIFAILURE TO APPEAR
9/13/2019GAMBLE, JAMES WINFIELDDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
9/13/2019DEVONE, SHAMEK JAMALSEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACT
9/13/2019DEVONE, SHAMEK JAMALASSAULT-SECOND DEGREE
9/13/2019DEVONE, SHAMEK JAMALDISORDERLY CONDUCT
9/13/2019BROWN, TRAVIS LEECDS DIST-NARC
9/13/2019DAVIS, RODNEY WAYNEDISTURBANCE OF THE PUBLIC PEACE AND HINDER THE FREE PASSAGE
9/13/2019DAVIS, RODNEY WAYNEDISORDERLY CONDUCT
9/13/2019DAVIS, RODNEY WAYNETRESPASS GOVERNMENT HOUSE
9/13/2019DAVIS, RODNEY WAYNEMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE + $1,000
9/13/2019DAVIS, RODNEY WAYNEBURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSE
9/13/2019DAVIS, RODNEY WAYNEBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
9/13/2019DAVIS, RODNEY WAYNEASSAULT-SECOND DEGREE
9/13/2019DAVIS, RODNEY WAYNEASSAULT-FIRST DEGREE
9/13/2019BOWDEN, MICHAEL KEITH JRVIOLATION OF PROBATION
9/13/2019MASON, TROY WAYNEDISORDERLY CONDUCT
9/13/2019ZEILER, MICHAEL ALLENASSAULT-SECOND DEGREE
9/13/2019ZEILER, MICHAEL ALLENASSAULT-SECOND DEGREE
9/13/2019ZEILER, MICHAEL ALLENBURGLARY-THIRD DEGREE
9/13/2019LONGEST, ROBERT COURTNEY JRTHEFT: $100 TO UNDER $1,500
9/13/2019LONGEST, ROBERT COURTNEY JRUNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLE
9/13/2019COLE, JAMES LEVELLE IIIARMED ROBBERY
9/13/2019STRICKER III, PAUL DAVIDDRIVING VEH ON HWY WITH SUSPENDED REGISTRATION
9/13/2019STRICKER III, PAUL DAVIDDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
9/13/2019UNGER, ELIAS MORGANCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
9/13/2019STIGLER, DAVID MATTHEW JRKNOWINGLY DRIVING UNINSURED VEHICLE
9/13/2019STIGLER, DAVID MATTHEW JRFAIL VEH. DRIVER IN ACC. TO RPT. INJURY/DEATH TO POLICE
9/13/2019STIGLER, DAVID MATTHEW JRFAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDED
9/13/2019STIGLER, DAVID MATTHEW JRFAILURE TO RETURN AND REMAIN AT SCENE WITH BODILY INJURY
9/13/2019STIGLER, DAVID MATTHEW JRFAILURE TO STOP VEH AT ACCIDENT INVOLVING BODILY INJURY
9/13/2019STIGLER, DAVID MATTHEW JRDRIVING WHILE IMPARIED BY ALCOHOL WHILE TRANSPORTING A MINOR
9/13/2019STIGLER, DAVID MATTHEW JRDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
9/13/2019STIGLER, DAVID MATTHEW JRDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
9/13/2019STIGLER, DAVID MATTHEW JRDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
9/13/2019STIGLER, DAVID MATTHEW JRDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
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