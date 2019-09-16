Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 13, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|9/13/2019
|TOBLER, MONIQUE RENEE
|FAILURE TO APPEAR
|9/13/2019
|WOMER, MELANIE NICHOLE
|FAILURE TO COMPLY W/ COURT ORDER
|9/13/2019
|HARDY, LAURICE MICHELLE
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|9/13/2019
|DURHAM, PAUL DAVID JR
|UNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLE
|9/13/2019
|DURHAM, PAUL DAVID JR
|MOTOR VEHICLE RENTED/LEASED: FAIL TO RETURN
|9/13/2019
|CARADINE, CHARLES OTIS III
|FAILURE TO APPEAR
|9/13/2019
|GAMBLE, JAMES WINFIELD
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|9/13/2019
|DEVONE, SHAMEK JAMAL
|SEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACT
|9/13/2019
|DEVONE, SHAMEK JAMAL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|9/13/2019
|DEVONE, SHAMEK JAMAL
|DISORDERLY CONDUCT
|9/13/2019
|BROWN, TRAVIS LEE
|CDS DIST-NARC
|9/13/2019
|DAVIS, RODNEY WAYNE
|DISTURBANCE OF THE PUBLIC PEACE AND HINDER THE FREE PASSAGE
|9/13/2019
|DAVIS, RODNEY WAYNE
|DISORDERLY CONDUCT
|9/13/2019
|DAVIS, RODNEY WAYNE
|TRESPASS GOVERNMENT HOUSE
|9/13/2019
|DAVIS, RODNEY WAYNE
|MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE + $1,000
|9/13/2019
|DAVIS, RODNEY WAYNE
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSE
|9/13/2019
|DAVIS, RODNEY WAYNE
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|9/13/2019
|DAVIS, RODNEY WAYNE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|9/13/2019
|DAVIS, RODNEY WAYNE
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|9/13/2019
|BOWDEN, MICHAEL KEITH JR
|VIOLATION OF PROBATION
|9/13/2019
|MASON, TROY WAYNE
|DISORDERLY CONDUCT
|9/13/2019
|ZEILER, MICHAEL ALLEN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|9/13/2019
|ZEILER, MICHAEL ALLEN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|9/13/2019
|ZEILER, MICHAEL ALLEN
|BURGLARY-THIRD DEGREE
|9/13/2019
|LONGEST, ROBERT COURTNEY JR
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|9/13/2019
|LONGEST, ROBERT COURTNEY JR
|UNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLE
|9/13/2019
|COLE, JAMES LEVELLE III
|ARMED ROBBERY
|9/13/2019
|STRICKER III, PAUL DAVID
|DRIVING VEH ON HWY WITH SUSPENDED REGISTRATION
|9/13/2019
|STRICKER III, PAUL DAVID
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|9/13/2019
|UNGER, ELIAS MORGAN
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|9/13/2019
|STIGLER, DAVID MATTHEW JR
|KNOWINGLY DRIVING UNINSURED VEHICLE
|9/13/2019
|STIGLER, DAVID MATTHEW JR
|FAIL VEH. DRIVER IN ACC. TO RPT. INJURY/DEATH TO POLICE
|9/13/2019
|STIGLER, DAVID MATTHEW JR
|FAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDED
|9/13/2019
|STIGLER, DAVID MATTHEW JR
|FAILURE TO RETURN AND REMAIN AT SCENE WITH BODILY INJURY
|9/13/2019
|STIGLER, DAVID MATTHEW JR
|FAILURE TO STOP VEH AT ACCIDENT INVOLVING BODILY INJURY
|9/13/2019
|STIGLER, DAVID MATTHEW JR
|DRIVING WHILE IMPARIED BY ALCOHOL WHILE TRANSPORTING A MINOR
|9/13/2019
|STIGLER, DAVID MATTHEW JR
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|9/13/2019
|STIGLER, DAVID MATTHEW JR
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|9/13/2019
|STIGLER, DAVID MATTHEW JR
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|9/13/2019
|STIGLER, DAVID MATTHEW JR
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL