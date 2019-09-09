Advertisement

Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 8, 2019

Carroll County Times |
Sep 09, 2019 | 8:22 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/8/2019DUVALL, ROBERT DANIELBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGHELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/8/2019DUVALL, ROBERT DANIELTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/8/2019DUVALL, ROBERT DANIELMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGHELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/8/2019DUVALL, ROBERT DANIELTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/8/2019DUVALL, ROBERT DANIELMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/8/2019DUVALL, ROBERT DANIELBURGLARY-THIRD DEGREEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/8/2019DUVALL, ROBERT DANIELBURGLARY-FIRST DEGREEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/8/2019FREEMAN, WILLIAM ALLAN JRASSAULT-SECOND DEGREERELEASED TO OTHER AGENCY
9/8/2019MULGREW, JOHN AUGUSTINEDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL 
9/8/2019MULGREW, JOHN AUGUSTINEFAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVING 
9/8/2019MULGREW, JOHN AUGUSTINEFAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDED 
9/8/2019MULGREW, JOHN AUGUSTINEDRIVING ON REVOKED LIC & PRIV 
9/8/2019MULGREW, JOHN AUGUSTINEDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS 
9/8/2019MULGREW, JOHN AUGUSTINEDISTURB THE PEACE/DISORDERLY 
9/8/2019MULGREW, JOHN AUGUSTINEFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER 
9/8/2019MULGREW, JOHN AUGUSTINEDISORDERLY CONDUCT
Advertisement
Advertisement