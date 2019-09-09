Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 8, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/8/2019
|DUVALL, ROBERT DANIEL
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/8/2019
|DUVALL, ROBERT DANIEL
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/8/2019
|DUVALL, ROBERT DANIEL
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/8/2019
|DUVALL, ROBERT DANIEL
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/8/2019
|DUVALL, ROBERT DANIEL
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/8/2019
|DUVALL, ROBERT DANIEL
|BURGLARY-THIRD DEGREE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/8/2019
|DUVALL, ROBERT DANIEL
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/8/2019
|FREEMAN, WILLIAM ALLAN JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|9/8/2019
|MULGREW, JOHN AUGUSTINE
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|9/8/2019
|MULGREW, JOHN AUGUSTINE
|FAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVING
|9/8/2019
|MULGREW, JOHN AUGUSTINE
|FAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDED
|9/8/2019
|MULGREW, JOHN AUGUSTINE
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|9/8/2019
|MULGREW, JOHN AUGUSTINE
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|9/8/2019
|MULGREW, JOHN AUGUSTINE
|DISTURB THE PEACE/DISORDERLY
|9/8/2019
|MULGREW, JOHN AUGUSTINE
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|9/8/2019
|MULGREW, JOHN AUGUSTINE
|DISORDERLY CONDUCT