Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 6, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/6/2019
|BARRON, MICHELLE ANN
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/6/2019
|BARRON, MICHELLE ANN
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/6/2019
|BARRON, MICHELLE ANN
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/6/2019
|BARRON, MICHELLE ANN
|ALTER PHYS EVIDENCE CRIM PROC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/6/2019
|BARRON, MICHELLE ANN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/6/2019
|BARRON, MICHELLE ANN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/6/2019
|BLEVINS, KIRSTEN MARIE
|FAILURE TO COMPLY W/ COURT ORDER
|HELD AT CCDC
|9/6/2019
|BLEVINS, KIRSTEN MARIE
|FAILURE TO COMPLY W/ COURT ORDER
|HELD AT CCDC
|9/6/2019
|BLEVINS, KIRSTEN MARIE
|FAILURE TO COMPLY W/ COURT ORDER
|HELD AT CCDC
|9/6/2019
|BROWN, BRE ANNA MARIE
|FAILURE TO COMPLY W/ COURT ORDER
|HELD AT CCDC
|9/6/2019
|BROWN, BRE ANNA MARIE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|9/6/2019
|BROWN, BRE ANNA MARIE
|FAILURE TO COMPLY W/ COURT ORDER
|HELD AT CCDC
|9/6/2019
|BROWN, DONTE MAURICE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/6/2019
|BROWN, DONTE MAURICE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/6/2019
|BROWN, DONTE MAURICE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/6/2019
|BROWN, DONTE MAURICE
|CON-FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/6/2019
|BURRISS-NISULA, TOBI MICHELLE
|DRIVING WHILE IMPAIRED BY DRUG(S) OR DRUG(S) & ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|9/6/2019
|DELL, HEATHER MARIE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|9/6/2019
|GERENY, JOHN DERRICK JOSEPH
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|9/6/2019
|GROFT, JONATHAN ALLAN
|RIFLE/SHOTGUN-POSSESSION W/FELONY CONVICTION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/6/2019
|HERRMANN, RANDY BERND
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|9/6/2019
|HILL, ANDREW NMN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/6/2019
|HILL, ANDREW NMN
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/6/2019
|HOWARD, TAMMY ROSE
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/6/2019
|HOWARD, TAMMY ROSE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/6/2019
|MCCLEMENTS, JONATHAN
|INTOXICATED ENDANGER
|9/6/2019
|MCCLEMENTS, JONATHAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|9/6/2019
|SMITH, RICKY LEE
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|HELD AT CCDC
|9/6/2019
|STREETT, HOLLY STELLA
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|9/6/2019
|THOMPSON, MATTHEW WYNN
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/6/2019
|THOMPSON, MATTHEW WYNN
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/6/2019
|THOMPSON, RACHAEL ELIZABETH
|POSSESS/USE FALSE GOV'T ID DOC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/6/2019
|THOMPSON, RACHAEL ELIZABETH
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/6/2019
|THOMPSON, RACHAEL ELIZABETH
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/6/2019
|VENEY, CHEVON RENAY
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC