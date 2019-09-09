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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 6, 2019

Carroll County Times |
Sep 09, 2019 | 8:17 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/6/2019BARRON, MICHELLE ANN RELEASED-UNSECURED BOND
9/6/2019BARRON, MICHELLE ANN RELEASED-UNSECURED BOND
9/6/2019BARRON, MICHELLE ANN RELEASED-UNSECURED BOND
9/6/2019BARRON, MICHELLE ANNALTER PHYS EVIDENCE CRIM PROCRELEASED-UNSECURED BOND
9/6/2019BARRON, MICHELLE ANNCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
9/6/2019BARRON, MICHELLE ANNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
9/6/2019BLEVINS, KIRSTEN MARIEFAILURE TO COMPLY W/ COURT ORDERHELD AT CCDC
9/6/2019BLEVINS, KIRSTEN MARIEFAILURE TO COMPLY W/ COURT ORDERHELD AT CCDC
9/6/2019BLEVINS, KIRSTEN MARIEFAILURE TO COMPLY W/ COURT ORDERHELD AT CCDC
9/6/2019BROWN, BRE ANNA MARIEFAILURE TO COMPLY W/ COURT ORDERHELD AT CCDC
9/6/2019BROWN, BRE ANNA MARIEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
9/6/2019BROWN, BRE ANNA MARIEFAILURE TO COMPLY W/ COURT ORDERHELD AT CCDC
9/6/2019BROWN, DONTE MAURICECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-UNSECURED BOND
9/6/2019BROWN, DONTE MAURICECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
9/6/2019BROWN, DONTE MAURICECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
9/6/2019BROWN, DONTE MAURICECON-FAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
9/6/2019BURRISS-NISULA, TOBI MICHELLEDRIVING WHILE IMPAIRED BY DRUG(S) OR DRUG(S) & ALCOHOLHELD AT CCDC
9/6/2019DELL, HEATHER MARIEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/6/2019GERENY, JOHN DERRICK JOSEPHTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
9/6/2019GROFT, JONATHAN ALLANRIFLE/SHOTGUN-POSSESSION W/FELONY CONVICTIONRELEASED-UNSECURED BOND
9/6/2019HERRMANN, RANDY BERNDFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
9/6/2019HILL, ANDREW NMNASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/6/2019HILL, ANDREW NMNASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
9/6/2019HOWARD, TAMMY ROSETRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/6/2019HOWARD, TAMMY ROSEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/6/2019MCCLEMENTS, JONATHANINTOXICATED ENDANGER 
9/6/2019MCCLEMENTS, JONATHANASSAULT-SECOND DEGREE 
9/6/2019SMITH, RICKY LEEDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHOHELD AT CCDC
9/6/2019STREETT, HOLLY STELLAVIOLATE PROTECTIVE ORDER 
9/6/2019THOMPSON, MATTHEW WYNNINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/6/2019THOMPSON, MATTHEW WYNNDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/6/2019THOMPSON, RACHAEL ELIZABETHPOSSESS/USE FALSE GOV'T ID DOCRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/6/2019THOMPSON, RACHAEL ELIZABETHINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/6/2019THOMPSON, RACHAEL ELIZABETHDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/6/2019VENEY, CHEVON RENAYDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVHELD AT CCDC
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