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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 5, 2019

Carroll County Times |
Sep 06, 2019 | 8:22 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/5/2019BARRETT, BRANDY LEEINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/5/2019BARRETT, BRANDY LEEURINATING OR DEFECATING IN PUBLIC PROHIBITEDRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/5/2019HEINBUCH, BRITTANY NICOLECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/5/2019HEINBUCH, BRITTANY NICOLECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/5/2019ALAMEDA-PERALTA, LUIS ALFREDODRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/5/2019ALAMEDA-PERALTA, LUIS ALFREDODRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/5/2019ALAMEDA-PERALTA, LUIS ALFREDODRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/5/2019ALAMEDA-PERALTA, LUIS ALFREDODRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHORELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/5/2019ALAMEDA-PERALTA, LUIS ALFREDODRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/5/2019ALAMEDA-PERALTA, LUIS ALFREDOCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/5/2019ALAMEDA-PERALTA, LUIS ALFREDOCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/5/2019RANDALL, GEOFFREY JASONFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/5/2019VITALE, ANTHONY JOSEPHCONTEMPT OF COURT/ F.T.A.RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/5/2019LONGEST, ROBERT COURTNEY JRMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-UNSECURED BOND
9/5/2019LONGEST, ROBERT COURTNEY JRTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-UNSECURED BOND
9/5/2019LONGEST, ROBERT COURTNEY JRTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
9/5/2019GROCHOWSKI, RONALD WALTER JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
9/5/2019STEWART, JACK TIMOTHY JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
9/5/2019HEATHERLY, REVA KAYFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
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