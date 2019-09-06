Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 5, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/5/2019
|BARRETT, BRANDY LEE
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/5/2019
|BARRETT, BRANDY LEE
|URINATING OR DEFECATING IN PUBLIC PROHIBITED
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/5/2019
|HEINBUCH, BRITTANY NICOLE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/5/2019
|HEINBUCH, BRITTANY NICOLE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/5/2019
|ALAMEDA-PERALTA, LUIS ALFREDO
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/5/2019
|ALAMEDA-PERALTA, LUIS ALFREDO
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/5/2019
|ALAMEDA-PERALTA, LUIS ALFREDO
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/5/2019
|ALAMEDA-PERALTA, LUIS ALFREDO
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/5/2019
|ALAMEDA-PERALTA, LUIS ALFREDO
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/5/2019
|ALAMEDA-PERALTA, LUIS ALFREDO
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/5/2019
|ALAMEDA-PERALTA, LUIS ALFREDO
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/5/2019
|RANDALL, GEOFFREY JASON
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/5/2019
|VITALE, ANTHONY JOSEPH
|CONTEMPT OF COURT/ F.T.A.
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/5/2019
|LONGEST, ROBERT COURTNEY JR
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/5/2019
|LONGEST, ROBERT COURTNEY JR
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/5/2019
|LONGEST, ROBERT COURTNEY JR
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/5/2019
|GROCHOWSKI, RONALD WALTER JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|9/5/2019
|STEWART, JACK TIMOTHY JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|9/5/2019
|HEATHERLY, REVA KAY
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC