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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 4, 2019

Carroll County Times |
Sep 06, 2019 | 8:20 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/4/2019BURNS, DANIEL OLIVERVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
9/4/2019HOGAN, BRIAN EDWARDCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/4/2019HOGAN, BRIAN EDWARDCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/4/2019HOGAN, BRIAN EDWARDCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/4/2019HOGAN, BRIAN EDWARDCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/4/2019HOOPER, BLISS GARLANDDISORDERLY CONDUCTHELD AT CCDC
9/4/2019JOHNSON, BYRON EUGENE JRFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED ON BOND
9/4/2019JOHNSON, BYRON EUGENE JRDISTURB THE PEACE/DISORDERLYRELEASED ON BOND
9/4/2019JOHNSON, BYRON EUGENE JRDISORDERLY CONDUCTRELEASED ON BOND
9/4/2019JOHNSON, NICKOYA KERRALVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/4/2019MARSH, CHRISTIAN JOSEPHDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/4/2019MARSH, CHRISTIAN JOSEPHDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/4/2019PATTERSON, WALTER BURNELLCON-FAILURE TO APPEARHELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/4/2019PATTERSON, WALTER BURNELLCON-FAILURE TO APPEARHELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/4/2019PRICE, BRITTANY NICOLEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/4/2019PROCTOR, JEFFREY MICHAELTHEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
9/4/2019PROCTOR, JEFFREY MICHAELFAILURE TO APPEARHELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/4/2019PROCTOR, JEFFREY MICHAELFAILURE TO APPEARHELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/4/2019WOODY, BRYAN KEITHFAILURE TO APPEARRELEASED TO OTHER AGENCY
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