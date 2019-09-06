Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 4, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/4/2019
|BURNS, DANIEL OLIVER
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|9/4/2019
|HOGAN, BRIAN EDWARD
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/4/2019
|HOGAN, BRIAN EDWARD
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/4/2019
|HOGAN, BRIAN EDWARD
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/4/2019
|HOGAN, BRIAN EDWARD
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/4/2019
|HOOPER, BLISS GARLAND
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|9/4/2019
|JOHNSON, BYRON EUGENE JR
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED ON BOND
|9/4/2019
|JOHNSON, BYRON EUGENE JR
|DISTURB THE PEACE/DISORDERLY
|RELEASED ON BOND
|9/4/2019
|JOHNSON, BYRON EUGENE JR
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED ON BOND
|9/4/2019
|JOHNSON, NICKOYA KERRAL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|9/4/2019
|MARSH, CHRISTIAN JOSEPH
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/4/2019
|MARSH, CHRISTIAN JOSEPH
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/4/2019
|PATTERSON, WALTER BURNELL
|CON-FAILURE TO APPEAR
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/4/2019
|PATTERSON, WALTER BURNELL
|CON-FAILURE TO APPEAR
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/4/2019
|PRICE, BRITTANY NICOLE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/4/2019
|PROCTOR, JEFFREY MICHAEL
|THEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|9/4/2019
|PROCTOR, JEFFREY MICHAEL
|FAILURE TO APPEAR
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/4/2019
|PROCTOR, JEFFREY MICHAEL
|FAILURE TO APPEAR
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/4/2019
|WOODY, BRYAN KEITH
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED TO OTHER AGENCY