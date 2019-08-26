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Daily arrest report for those arrested Aug. 25, 2019

Carroll County Times |
Aug 26, 2019 | 8:27 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/25/2019PICKETT, BRUCE MITCHELLFAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVINGRELEASED ON BOND
8/25/2019PICKETT, BRUCE MITCHELLFAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDEDRELEASED ON BOND
8/25/2019PICKETT, BRUCE MITCHELLFAILURE TO RETURN AND REMAIN AT SCENE WITH BODILY INJURYRELEASED ON BOND
8/25/2019PICKETT, BRUCE MITCHELLFAILURE TO STOP VEH AT ACCIDENT INVOLVING BODILY INJURYRELEASED ON BOND
8/25/2019PICKETT, BRUCE MITCHELLCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED ON BOND
8/25/2019PICKETT, BRUCE MITCHELLCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED ON BOND
8/25/2019PICKETT, BRUCE MITCHELLCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED ON BOND
8/25/2019RUNKLES, RAYMOND JOSEPHVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
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