Daily arrest report for those arrested Aug. 25, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/25/2019
|PICKETT, BRUCE MITCHELL
|FAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVING
|RELEASED ON BOND
|8/25/2019
|PICKETT, BRUCE MITCHELL
|FAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDED
|RELEASED ON BOND
|8/25/2019
|PICKETT, BRUCE MITCHELL
|FAILURE TO RETURN AND REMAIN AT SCENE WITH BODILY INJURY
|RELEASED ON BOND
|8/25/2019
|PICKETT, BRUCE MITCHELL
|FAILURE TO STOP VEH AT ACCIDENT INVOLVING BODILY INJURY
|RELEASED ON BOND
|8/25/2019
|PICKETT, BRUCE MITCHELL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED ON BOND
|8/25/2019
|PICKETT, BRUCE MITCHELL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED ON BOND
|8/25/2019
|PICKETT, BRUCE MITCHELL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED ON BOND
|8/25/2019
|RUNKLES, RAYMOND JOSEPH
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC