Daily arrest report for those arrested Aug. 24, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/24/2019
|ROBERTSON, TAVON MELIK
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/24/2019
|ROBERTSON, TAVON MELIK
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/24/2019
|ROBERTSON, TAVON MELIK
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/24/2019
|ROBERTSON, TAVON MELIK
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/24/2019
|ROBERTSON, TAVON MELIK
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/24/2019
|ROBERTSON, TAVON MELIK
|ASSAULT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMS
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/24/2019
|GARLAND, ROTHA ANDREW
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/24/2019
|GARLAND, ROTHA ANDREW
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/24/2019
|GARLAND, ROTHA ANDREW
|CHILD ABUSE:2ND DEG CUST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/24/2019
|FREELS , TRISTAN JACOB
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/24/2019
|PARKER, JOSEPH ROSS SR
|ISSUE COUNTERFEIT ORDER
|HELD AT CCDC
|8/24/2019
|PARKER, JOSEPH ROSS SR
|ISSUE FALSE DOCUMENT
|HELD AT CCDC
|8/24/2019
|PARKER, JOSEPH ROSS SR
|FRAUD IDENT INFO THFT $100-<$1500
|HELD AT CCDC
|8/24/2019
|PARKER, JOSEPH ROSS SR
|FORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESS
|HELD AT CCDC
|8/24/2019
|PARKER, JOSEPH ROSS SR
|FORGERY AND COUNTERFEIT-PRIVATE DOCUMENTS
|HELD AT CCDC
|8/24/2019
|PARKER, JOSEPH ROSS SR
|ATT-THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|8/24/2019
|JESSEN, VERNON LEE III
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC