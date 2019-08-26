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Daily arrest report for those arrested Aug. 24, 2019

Carroll County Times |
Aug 26, 2019 | 8:24 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/24/2019ROBERTSON, TAVON MELIKFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
8/24/2019ROBERTSON, TAVON MELIKASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
8/24/2019ROBERTSON, TAVON MELIKINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-UNSECURED BOND
8/24/2019ROBERTSON, TAVON MELIKINTOXICATED ENDANGERRELEASED-UNSECURED BOND
8/24/2019ROBERTSON, TAVON MELIKDISORDERLY CONDUCTRELEASED-UNSECURED BOND
8/24/2019ROBERTSON, TAVON MELIKASSAULT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMSRELEASED-UNSECURED BOND
8/24/2019GARLAND, ROTHA ANDREWDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/24/2019GARLAND, ROTHA ANDREWASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/24/2019GARLAND, ROTHA ANDREWCHILD ABUSE:2ND DEG CUSTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/24/2019FREELS , TRISTAN JACOBTHEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/24/2019PARKER, JOSEPH ROSS SRISSUE COUNTERFEIT ORDERHELD AT CCDC
8/24/2019PARKER, JOSEPH ROSS SRISSUE FALSE DOCUMENTHELD AT CCDC
8/24/2019PARKER, JOSEPH ROSS SRFRAUD IDENT INFO THFT $100-<$1500HELD AT CCDC
8/24/2019PARKER, JOSEPH ROSS SRFORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESSHELD AT CCDC
8/24/2019PARKER, JOSEPH ROSS SRFORGERY AND COUNTERFEIT-PRIVATE DOCUMENTSHELD AT CCDC
8/24/2019PARKER, JOSEPH ROSS SRATT-THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
8/24/2019JESSEN, VERNON LEE IIIFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
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