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Daily arrest report for those arrested Aug. 23, 2019

Carroll County Times |
Aug 26, 2019 | 8:20 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/23/2019BENTON, LUKE MICHAELDRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATIONHELD AT CCDC
8/23/2019KILLMAN, CHRISIAN MICHAELTHEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
8/23/2019JONES, JAMES JASONDISORDERLY CONDUCTHELD AT CCDC
8/23/2019RICH, KHALILMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGHELD AT CCDC
8/23/2019RICH, KHALILUNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLEHELD AT CCDC
8/23/2019RICH, KHALILUNAUTH REMOVAL OF PROPHELD AT CCDC
8/23/2019RICH, KHALILTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
8/23/2019BOHN, ANTHONY DAVIDDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
8/23/2019BOWERS, WENDY SUETHEFT:SCHEME LESS $500HELD AT CCDC
8/23/2019DURANT, VICTORIATHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
8/23/2019ALBRIGHT, JASON RAMSEYDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVHELD AT CCDC
8/23/2019KIMNACH, KIMBERLY ANNEDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/23/2019KIMNACH, KIMBERLY ANNEDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/23/2019VAZQUEZ, ALEC RFIREARM/DRUG TRAFFICKING CRIMEHELD AT CCDC
8/23/2019BRIONES, FERNANDO GARCIAFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/23/2019SCHWIND, MARK EVANFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/23/2019MCAULAY, TINATHEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
8/23/2019ZEILER, GERALDINE LYNNFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
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