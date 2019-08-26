Daily arrest report for those arrested Aug. 23, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/23/2019
|BENTON, LUKE MICHAEL
|DRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
|HELD AT CCDC
|8/23/2019
|KILLMAN, CHRISIAN MICHAEL
|THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|8/23/2019
|JONES, JAMES JASON
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|8/23/2019
|RICH, KHALIL
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|HELD AT CCDC
|8/23/2019
|RICH, KHALIL
|UNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLE
|HELD AT CCDC
|8/23/2019
|RICH, KHALIL
|UNAUTH REMOVAL OF PROP
|HELD AT CCDC
|8/23/2019
|RICH, KHALIL
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|8/23/2019
|BOHN, ANTHONY DAVID
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|8/23/2019
|BOWERS, WENDY SUE
|THEFT:SCHEME LESS $500
|HELD AT CCDC
|8/23/2019
|DURANT, VICTORIA
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|8/23/2019
|ALBRIGHT, JASON RAMSEY
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|8/23/2019
|KIMNACH, KIMBERLY ANNE
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/23/2019
|KIMNACH, KIMBERLY ANNE
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/23/2019
|VAZQUEZ, ALEC R
|FIREARM/DRUG TRAFFICKING CRIME
|HELD AT CCDC
|8/23/2019
|BRIONES, FERNANDO GARCIA
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/23/2019
|SCHWIND, MARK EVAN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/23/2019
|MCAULAY, TINA
|THEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|8/23/2019
|ZEILER, GERALDINE LYNN
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC