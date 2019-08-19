Advertisement

Daily arrest report for those arrested Aug. 18, 2019

Carroll County Times |
Aug 19, 2019 | 8:36 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/18/2019AVILA-PAZ, MIGUEL ANGELDRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATIONRELEASED TO OTHER AGENCY
8/18/2019AVILA-PAZ, MIGUEL ANGELDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED TO OTHER AGENCY
8/18/2019AVILA-PAZ, MIGUEL ANGELDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED TO OTHER AGENCY
8/18/2019BENNETT, ANDREW CHARLESATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE POLICE FOR COMMISSION OF CRIMEHELD AT CCDC
8/18/2019BENNETT, ANDREW CHARLESATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOPHELD AT CCDC
8/18/2019BENNETT, ANDREW CHARLESFAIL OF VEH DRIVER IN ACC TO LOCATE AND NOTIFY OWNER OF DAMHELD AT CCDC
8/18/2019BENNETT, ANDREW CHARLESFAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVINGHELD AT CCDC
8/18/2019BENNETT, ANDREW CHARLESFAILURE TO NOTIFY OWNER AFTER ACCIDENTHELD AT CCDC
8/18/2019BENNETT, ANDREW CHARLESDRIVING UNDER INFLU OF ALCO.HELD AT CCDC
8/18/2019BENNETT, ANDREW CHARLESDRIVING UNDER INFLU OF ALCO.HELD AT CCDC
8/18/2019BENNETT, ANDREW CHARLESDRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATIONHELD AT CCDC
8/18/2019BENNETT, ANDREW CHARLESPERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON SUSPENDED LIC. AND PRIVILEGEHELD AT CCDC
8/18/2019BENNETT, ANDREW CHARLESUNAUTH REMOVAL OF PROPHELD AT CCDC
8/18/2019BENNETT, ANDREW CHARLESRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
8/18/2019HENDERSON, ROBERT WAYNE JRALTER PHYS EVIDENCE CRIM PROCHELD AT CCDC
8/18/2019HENDERSON, ROBERT WAYNE JROBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERHELD AT CCDC
8/18/2019HENDERSON, ROBERT WAYNE JRFALSE IMPRISONMENTHELD AT CCDC
8/18/2019HENDERSON, ROBERT WAYNE JRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/18/2019HENDERSON, ROBERT WAYNE JRPEEPING TOMHELD AT CCDC
8/18/2019JENKINS, CHAUNCEY ARTHURFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/18/2019JENKINS, CHAUNCEY ARTHURDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/18/2019JENKINS, CHAUNCEY ARTHURDISTURB PEACE - LOUD NOISERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/18/2019JENKINS, CHAUNCEY ARTHUROBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/18/2019PAYNE, DONYAE TAVONFAILURE TO APPEAR
Advertisement
Advertisement