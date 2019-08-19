Daily arrest report for those arrested Aug. 18, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/18/2019
|AVILA-PAZ, MIGUEL ANGEL
|DRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|8/18/2019
|AVILA-PAZ, MIGUEL ANGEL
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|8/18/2019
|AVILA-PAZ, MIGUEL ANGEL
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|8/18/2019
|BENNETT, ANDREW CHARLES
|ATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE POLICE FOR COMMISSION OF CRIME
|HELD AT CCDC
|8/18/2019
|BENNETT, ANDREW CHARLES
|ATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOP
|HELD AT CCDC
|8/18/2019
|BENNETT, ANDREW CHARLES
|FAIL OF VEH DRIVER IN ACC TO LOCATE AND NOTIFY OWNER OF DAM
|HELD AT CCDC
|8/18/2019
|BENNETT, ANDREW CHARLES
|FAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVING
|HELD AT CCDC
|8/18/2019
|BENNETT, ANDREW CHARLES
|FAILURE TO NOTIFY OWNER AFTER ACCIDENT
|HELD AT CCDC
|8/18/2019
|BENNETT, ANDREW CHARLES
|DRIVING UNDER INFLU OF ALCO.
|HELD AT CCDC
|8/18/2019
|BENNETT, ANDREW CHARLES
|DRIVING UNDER INFLU OF ALCO.
|HELD AT CCDC
|8/18/2019
|BENNETT, ANDREW CHARLES
|DRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
|HELD AT CCDC
|8/18/2019
|BENNETT, ANDREW CHARLES
|PERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON SUSPENDED LIC. AND PRIVILEGE
|HELD AT CCDC
|8/18/2019
|BENNETT, ANDREW CHARLES
|UNAUTH REMOVAL OF PROP
|HELD AT CCDC
|8/18/2019
|BENNETT, ANDREW CHARLES
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|8/18/2019
|HENDERSON, ROBERT WAYNE JR
|ALTER PHYS EVIDENCE CRIM PROC
|HELD AT CCDC
|8/18/2019
|HENDERSON, ROBERT WAYNE JR
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|HELD AT CCDC
|8/18/2019
|HENDERSON, ROBERT WAYNE JR
|FALSE IMPRISONMENT
|HELD AT CCDC
|8/18/2019
|HENDERSON, ROBERT WAYNE JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/18/2019
|HENDERSON, ROBERT WAYNE JR
|PEEPING TOM
|HELD AT CCDC
|8/18/2019
|JENKINS, CHAUNCEY ARTHUR
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/18/2019
|JENKINS, CHAUNCEY ARTHUR
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/18/2019
|JENKINS, CHAUNCEY ARTHUR
|DISTURB PEACE - LOUD NOISE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/18/2019
|JENKINS, CHAUNCEY ARTHUR
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/18/2019
|PAYNE, DONYAE TAVON
|FAILURE TO APPEAR