Daily arrest report for those arrested Aug. 17, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/17/2019
|DUDLEY, JAMES DOLLAS
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/17/2019
|DUDLEY, JAMES DOLLAS
|DRIVING WITH ALCOHOL IN BLOOD IN VIOLATION OF COURT ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/17/2019
|DUDLEY, JAMES DOLLAS
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/17/2019
|DUDLEY, JAMES DOLLAS
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/17/2019
|GIBSON, BARBARA ANN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/17/2019
|STOVER, STEPHEN RANDOLPH
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|8/17/2019
|STOVER, STEPHEN RANDOLPH
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|8/17/2019
|STOVER, STEPHEN RANDOLPH
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|8/17/2019
|STOVER, STEPHEN RANDOLPH
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|8/17/2019
|WROBLESKI, JASON EDWARD
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|8/17/2019
|WROBLESKI, JASON EDWARD
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|RELEASED ON BOND
|8/17/2019
|WROBLESKI, JASON EDWARD
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED ON BOND