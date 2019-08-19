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Daily arrest report for those arrested Aug. 17, 2019

Carroll County Times |
Aug 19, 2019 | 8:33 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/17/2019DUDLEY, JAMES DOLLASNEGLIGENT DRIVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/17/2019DUDLEY, JAMES DOLLASDRIVING WITH ALCOHOL IN BLOOD IN VIOLATION OF COURT ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/17/2019DUDLEY, JAMES DOLLASDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/17/2019DUDLEY, JAMES DOLLASDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/17/2019GIBSON, BARBARA ANNASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
8/17/2019STOVER, STEPHEN RANDOLPHDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVHELD AT CCDC
8/17/2019STOVER, STEPHEN RANDOLPHDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVHELD AT CCDC
8/17/2019STOVER, STEPHEN RANDOLPHDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
8/17/2019STOVER, STEPHEN RANDOLPHDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
8/17/2019WROBLESKI, JASON EDWARDASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
8/17/2019WROBLESKI, JASON EDWARDASSAULT-FIRST DEGREERELEASED ON BOND
8/17/2019WROBLESKI, JASON EDWARDINTOXICATED ENDANGERRELEASED ON BOND
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