Daily arrest report for those arrested Aug. 16, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/16/2019
|FOLEY, JOHN MICHAEL
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|8/16/2019
|FARNSWORTH, GEOFFREY CHARLES
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|8/16/2019
|JONES, JAMES EDWARD
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|8/16/2019
|JONES, JAMES EDWARD
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/16/2019
|JONES, JAMES EDWARD
|ARMED ROBBERY
|HELD AT CCDC
|8/16/2019
|UHLER, JASON ALAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/16/2019
|UHLER, JASON ALAN
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/16/2019
|SCHULTZ, CHARLES HENRY
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED ON BOND
|8/16/2019
|OSTERHOUDT, NIKOLAS ALEXANDER
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/16/2019
|OSTERHOUDT, NIKOLAS ALEXANDER
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/16/2019
|OSTERHOUDT, NIKOLAS ALEXANDER
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/16/2019
|OSTERHOUDT, NIKOLAS ALEXANDER
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/16/2019
|SHAHEED, KHALIL SADIQ
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/16/2019
|SHAHEED, KHALIL SADIQ
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/16/2019
|SHAHEED, KHALIL SADIQ
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/16/2019
|SHAHEED, KHALIL SADIQ
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/16/2019
|O'BRIEN, KRISTYN MARIE
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/16/2019
|O'BRIEN, KRISTYN MARIE
|DRIVING WHILE IMPAIRED BY ALCO
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/16/2019
|O'BRIEN, KRISTYN MARIE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/16/2019
|POOLE, JASON ANDREW
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/16/2019
|POOLE, JASON ANDREW
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/16/2019
|ORDWAY, ERIC SCOTT
|ESCAPE - SECOND DEGREE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|8/16/2019
|ORDWAY, ERIC SCOTT
|ESCAPE-ADULT REHAB CENTER
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|8/16/2019
|ORDWAY, ERIC SCOTT
|ESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELS
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|8/16/2019
|WADSWORTH, TRAVIS GENE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|8/16/2019
|MICELI, ANDREW MICHAEL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|8/16/2019
|MURPHY, DAVID THOMAS
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/16/2019
|PERALTA, MARCOS AUGUSTO DECENA
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|8/16/2019
|PERALTA, MARCOS AUGUSTO DECENA
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|8/16/2019
|PERALTA, MARCOS AUGUSTO DECENA
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|8/16/2019
|PERALTA, MARCOS AUGUSTO DECENA
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/16/2019
|PERALTA, MARCOS AUGUSTO DECENA
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC