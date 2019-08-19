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Daily arrest report for those arrested Aug. 16, 2019

Carroll County Times |
Aug 19, 2019 | 8:21 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/16/2019FOLEY, JOHN MICHAELDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
8/16/2019FARNSWORTH, GEOFFREY CHARLESFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
8/16/2019JONES, JAMES EDWARDTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
8/16/2019JONES, JAMES EDWARDASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/16/2019JONES, JAMES EDWARDARMED ROBBERYHELD AT CCDC
8/16/2019UHLER, JASON ALANASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
8/16/2019UHLER, JASON ALANASSAULT-FIRST DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
8/16/2019SCHULTZ, CHARLES HENRYFAILURE TO APPEARRELEASED ON BOND
8/16/2019OSTERHOUDT, NIKOLAS ALEXANDERDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/16/2019OSTERHOUDT, NIKOLAS ALEXANDERDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/16/2019OSTERHOUDT, NIKOLAS ALEXANDERDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/16/2019OSTERHOUDT, NIKOLAS ALEXANDERDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/16/2019SHAHEED, KHALIL SADIQCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
8/16/2019SHAHEED, KHALIL SADIQCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
8/16/2019SHAHEED, KHALIL SADIQCDS: POSS W/I DIST: NARCRELEASED-UNSECURED BOND
8/16/2019SHAHEED, KHALIL SADIQCDS: POSS W/I DIST: NARCRELEASED-UNSECURED BOND
8/16/2019O'BRIEN, KRISTYN MARIEDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/16/2019O'BRIEN, KRISTYN MARIEDRIVING WHILE IMPAIRED BY ALCORELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/16/2019O'BRIEN, KRISTYN MARIEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/16/2019POOLE, JASON ANDREWFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/16/2019POOLE, JASON ANDREWFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/16/2019ORDWAY, ERIC SCOTTESCAPE - SECOND DEGREEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
8/16/2019ORDWAY, ERIC SCOTTESCAPE-ADULT REHAB CENTERHELD ON MULTIPLE ARRESTS
8/16/2019ORDWAY, ERIC SCOTTESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELSHELD ON MULTIPLE ARRESTS
8/16/2019WADSWORTH, TRAVIS GENEFAILURE TO APPEARRELEASED TO OTHER AGENCY
8/16/2019MICELI, ANDREW MICHAELVIOLATION OF PROBATIONHELD ON MULTIPLE ARRESTS
8/16/2019MURPHY, DAVID THOMASCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/16/2019PERALTA, MARCOS AUGUSTO DECENAMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
8/16/2019PERALTA, MARCOS AUGUSTO DECENAVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
8/16/2019PERALTA, MARCOS AUGUSTO DECENARECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
8/16/2019PERALTA, MARCOS AUGUSTO DECENAASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/16/2019PERALTA, MARCOS AUGUSTO DECENAASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
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