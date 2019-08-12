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Daily arrest report for those arrested Aug. 10, 2019

Carroll County Times |
Aug 12, 2019 | 8:28 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/10/2019ABUKHDAIR, TAMMYCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/10/2019ABUKHDAIR, TAMMYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/10/2019BROWN, SARA JEANDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/10/2019BROWN, SARA JEANFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/10/2019BROWN, SARA JEANRESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/10/2019COSTLEY, HERMAN FILMORE IIICDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/10/2019COSTLEY, HERMAN FILMORE IIICDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/10/2019JACKSON, ERIN LOUISATHEFT LESS THAN $100.00 
8/10/2019JACKSON, ERIN LOUISAMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000 
8/10/2019JACKSON, ERIN LOUISARESIST/INTERFERE WITH ARREST 
8/10/2019JACKSON, ERIN LOUISAFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER 
8/10/2019JACKSON, ERIN LOUISADISORDERLY CONDUCT 
8/10/2019JACKSON, ERIN LOUISADISTURB PEACE - LOUD NOISE 
8/10/2019JACKSON, ERIN LOUISARECKLESS ENDANGERMENT 
8/10/2019JACKSON, ERIN LOUISAASSAULT-SECOND DEGREE 
8/10/2019JACKSON, ERIN LOUISAASSAULT-FIRST DEGREE 
8/10/2019ROSECRANS, GLENN PETERDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/10/2019ROSECRANS, GLENN PETERDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/10/2019SCHEVKER, HARRY ALANASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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