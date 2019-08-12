Daily arrest report for those arrested Aug. 10, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/10/2019
|ABUKHDAIR, TAMMY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/10/2019
|ABUKHDAIR, TAMMY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/10/2019
|BROWN, SARA JEAN
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/10/2019
|BROWN, SARA JEAN
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/10/2019
|BROWN, SARA JEAN
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/10/2019
|COSTLEY, HERMAN FILMORE III
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/10/2019
|COSTLEY, HERMAN FILMORE III
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/10/2019
|JACKSON, ERIN LOUISA
|THEFT LESS THAN $100.00
|8/10/2019
|JACKSON, ERIN LOUISA
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|8/10/2019
|JACKSON, ERIN LOUISA
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|8/10/2019
|JACKSON, ERIN LOUISA
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|8/10/2019
|JACKSON, ERIN LOUISA
|DISORDERLY CONDUCT
|8/10/2019
|JACKSON, ERIN LOUISA
|DISTURB PEACE - LOUD NOISE
|8/10/2019
|JACKSON, ERIN LOUISA
|RECKLESS ENDANGERMENT
|8/10/2019
|JACKSON, ERIN LOUISA
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|8/10/2019
|JACKSON, ERIN LOUISA
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|8/10/2019
|ROSECRANS, GLENN PETER
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/10/2019
|ROSECRANS, GLENN PETER
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/10/2019
|SCHEVKER, HARRY ALAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE