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Daily arrest report for those arrested Aug. 4, 2019

Carroll County Times |
Aug 05, 2019 | 8:32 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/4/2019DRECHSLER, BRIAN WAYNEURINATING OR DEFECATING IN PUBLIC PROHIBITED 
8/4/2019MACHADO-ALVARADO, JUAN EBERNEGLIGENT DRIVINGHELD AT CCDC
8/4/2019MACHADO-ALVARADO, JUAN EBERDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
8/4/2019MACHADO-ALVARADO, JUAN EBERDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLHELD AT CCDC
8/4/2019MACHADO-ALVARADO, JUAN EBERDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
8/4/2019CARAMBULA, ROY EDGARDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/4/2019CARAMBULA, ROY EDGARDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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