Daily arrest report for those arrested Aug. 4, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/4/2019
|DRECHSLER, BRIAN WAYNE
|URINATING OR DEFECATING IN PUBLIC PROHIBITED
|8/4/2019
|MACHADO-ALVARADO, JUAN EBER
|NEGLIGENT DRIVING
|HELD AT CCDC
|8/4/2019
|MACHADO-ALVARADO, JUAN EBER
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|8/4/2019
|MACHADO-ALVARADO, JUAN EBER
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|8/4/2019
|MACHADO-ALVARADO, JUAN EBER
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|8/4/2019
|CARAMBULA, ROY EDGAR
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/4/2019
|CARAMBULA, ROY EDGAR
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE