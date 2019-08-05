Daily arrest report for those arrested Aug. 2, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/2/2019
|BURROWS, DANIEL ROBERT
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|HELD AT CCDC
|8/2/2019
|SCHREINER, JOSHUA DAWSON
|DRIVING ON REVOKED LICENSE
|HELD AT CCDC
|8/2/2019
|GONZALEZ, NICHOLAS ANTHONY PAUL
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|HELD AT CCDC
|8/2/2019
|COLEMAN, MICHAEL BRANDON
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/2/2019
|SHIPLEY, STEVEN RAY
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|8/2/2019
|FOGLE, JASON DANIEL
|FAILURE TO APPEAR
|8/2/2019
|AMBROSIO-SANCHEZ, EDUARDO OLIV
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/2/2019
|DEBERNARDO, ALAN THOMAS
|CONTEMPT-VIOLATION OF PROBATION
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|8/2/2019
|HOWES, THOMAS CLARK
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/2/2019
|ONGANGO, ANDREW
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/2/2019
|GREEVER, JUSTIN MICHAEL
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/2/2019
|DEBERNARDO, ALAN THOMAS
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC