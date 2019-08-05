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Daily arrest report for those arrested Aug. 2, 2019

Carroll County Times |
Aug 05, 2019 | 8:25 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/2/2019BURROWS, DANIEL ROBERTDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHOHELD AT CCDC
8/2/2019SCHREINER, JOSHUA DAWSONDRIVING ON REVOKED LICENSEHELD AT CCDC
8/2/2019GONZALEZ, NICHOLAS ANTHONY PAULDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHOHELD AT CCDC
8/2/2019COLEMAN, MICHAEL BRANDONASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/2/2019SHIPLEY, STEVEN RAY(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
8/2/2019FOGLE, JASON DANIELFAILURE TO APPEAR 
8/2/2019AMBROSIO-SANCHEZ, EDUARDO OLIVASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
8/2/2019DEBERNARDO, ALAN THOMASCONTEMPT-VIOLATION OF PROBATIONHELD ON MULTIPLE ARRESTS
8/2/2019HOWES, THOMAS CLARKASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/2/2019ONGANGO, ANDREWDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/2/2019GREEVER, JUSTIN MICHAELFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/2/2019DEBERNARDO, ALAN THOMASTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
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