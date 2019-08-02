Daily arrest report for those arrested Aug. 1, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/1/2019
|HOPKINS, DANE ALEXANDER
|FRAUD (FALSIFYING) (CERT OF TITLE,CARD,PLATE) ISSUED BY ADM
|RELEASED ON BOND
|8/1/2019
|HOPKINS, DANE ALEXANDER
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED ON BOND
|8/1/2019
|HUBER, LILLIAN NICOLE
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|8/1/2019
|HUTTON, KEVIN EUGENE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/1/2019
|HUTTON, KEVIN EUGENE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/1/2019
|HUTTON, TYLER EUGENE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/1/2019
|HUTTON, TYLER EUGENE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/1/2019
|HUTTON, TYLER EUGENE
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|8/1/2019
|MICELI, ANDREW MICHAEL
|SOLICIT/CONSPIRE-INDUCE/INHIBIT TESTIMONY-FELONY OFFENSE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|8/1/2019
|MICELI, ANDREW MICHAEL
|SOLICIT-INDUCE/INHIBIT TESTIMONY
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|8/1/2019
|MICELI, ANDREW MICHAEL
|INDUCE INHIBIT TESTIMONY-FELONY OFF
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|8/1/2019
|MICELI, ANDREW MICHAEL
|INDUCE/INHIBIT TESTIMONY
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|8/1/2019
|MOORE, CHARLES ROBERT
|DRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
|HELD AT CCDC
|8/1/2019
|PITTS, KYWON RASHARD
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-TO OTHER AGENCY
|8/1/2019
|PITTS, KYWON RASHARD
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-TO OTHER AGENCY
|8/1/2019
|PITTS, KYWON RASHARD
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-TO OTHER AGENCY
|8/1/2019
|STEWART, JOHN ALLEN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/1/2019
|STEWART, JOHN ALLEN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE