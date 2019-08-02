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Daily arrest report for those arrested Aug. 1, 2019

Carroll County Times |
Aug 02, 2019 | 8:21 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/1/2019HOPKINS, DANE ALEXANDERFRAUD (FALSIFYING) (CERT OF TITLE,CARD,PLATE) ISSUED BY ADMRELEASED ON BOND
8/1/2019HOPKINS, DANE ALEXANDERDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED ON BOND
8/1/2019HUBER, LILLIAN NICOLETHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD ON MULTIPLE ARRESTS
8/1/2019HUTTON, KEVIN EUGENECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/1/2019HUTTON, KEVIN EUGENECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/1/2019HUTTON, TYLER EUGENECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/1/2019HUTTON, TYLER EUGENECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/1/2019HUTTON, TYLER EUGENEFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
8/1/2019MICELI, ANDREW MICHAELSOLICIT/CONSPIRE-INDUCE/INHIBIT TESTIMONY-FELONY OFFENSEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
8/1/2019MICELI, ANDREW MICHAELSOLICIT-INDUCE/INHIBIT TESTIMONYHELD ON MULTIPLE ARRESTS
8/1/2019MICELI, ANDREW MICHAELINDUCE INHIBIT TESTIMONY-FELONY OFFHELD ON MULTIPLE ARRESTS
8/1/2019MICELI, ANDREW MICHAELINDUCE/INHIBIT TESTIMONYHELD ON MULTIPLE ARRESTS
8/1/2019MOORE, CHARLES ROBERTDRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATIONHELD AT CCDC
8/1/2019PITTS, KYWON RASHARDDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-TO OTHER AGENCY
8/1/2019PITTS, KYWON RASHARDDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-TO OTHER AGENCY
8/1/2019PITTS, KYWON RASHARDDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-TO OTHER AGENCY
8/1/2019STEWART, JOHN ALLENCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/1/2019STEWART, JOHN ALLENCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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