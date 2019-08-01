Daily arrest report for those arrested July 31, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/31/2019
|BRUFFREY, DYLAN TYLER
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/31/2019
|FOGLE, DAVID ALLEN
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|7/31/2019
|GRIFFIN, KAREEN RASHAD
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/31/2019
|HARGROVE, MEISHA DIONA
|ATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOP
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/31/2019
|HARGROVE, MEISHA DIONA
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/31/2019
|HILL, TYLER GARFIELD
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|7/31/2019
|KNIGHT, ALLEN EDWARD
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/31/2019
|KNIGHT, ALLEN EDWARD
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|7/31/2019
|KNIGHT, ALLEN EDWARD
|BURGLARY- FOURTH DEGREE THEFT
|HELD AT CCDC
|7/31/2019
|KNIGHT, ALLEN EDWARD
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|HELD AT CCDC
|7/31/2019
|KNIGHT, ALLEN EDWARD
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|7/31/2019
|MARCH, JORDAN LEE
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/31/2019
|SMITH, RONALD EARL
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/31/2019
|SMITH, RONALD EARL
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|7/31/2019
|SMITH, RONALD EARL
|BURGLARY- FOURTH DEGREE THEFT
|HELD AT CCDC
|7/31/2019
|SMITH, RONALD EARL
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|HELD AT CCDC
|7/31/2019
|SMITH, RONALD EARL
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|7/31/2019
|SUTTON, JORDAN BAXTER
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/31/2019
|TEGLER, CHRISTINA FRANCIS
|CON-THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/31/2019
|TEGLER, CHRISTINA FRANCIS
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/31/2019
|WIKE, HEATHER DENISE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/31/2019
|WILLIAMSON, GRANT MARTIN
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|HELD AT CCDC
|7/31/2019
|WILSON, VICTORIA SUSAN
|CONTEMPT OF CT-FAILING TO FOLLOW CT ORDERS
|HELD AT CCDC
|7/31/2019
|WILSON, VICTORIA SUSAN
|CONTEMPT OF CT-FAILING TO FOLLOW CT ORDERS
|HELD AT CCDC