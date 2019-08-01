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Daily arrest report for those arrested July 31, 2019

Carroll County Times |
Aug 01, 2019 | 8:29 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/31/2019BRUFFREY, DYLAN TYLERFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
7/31/2019FOGLE, DAVID ALLENVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
7/31/2019GRIFFIN, KAREEN RASHADFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/31/2019HARGROVE, MEISHA DIONAATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOPRELEASED-UNSECURED BOND
7/31/2019HARGROVE, MEISHA DIONATHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
7/31/2019HILL, TYLER GARFIELDMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
7/31/2019KNIGHT, ALLEN EDWARDBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
7/31/2019KNIGHT, ALLEN EDWARDTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
7/31/2019KNIGHT, ALLEN EDWARDBURGLARY- FOURTH DEGREE THEFTHELD AT CCDC
7/31/2019KNIGHT, ALLEN EDWARDBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALHELD AT CCDC
7/31/2019KNIGHT, ALLEN EDWARDTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
7/31/2019MARCH, JORDAN LEETHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/31/2019SMITH, RONALD EARLBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
7/31/2019SMITH, RONALD EARLTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
7/31/2019SMITH, RONALD EARLBURGLARY- FOURTH DEGREE THEFTHELD AT CCDC
7/31/2019SMITH, RONALD EARLBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALHELD AT CCDC
7/31/2019SMITH, RONALD EARLTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
7/31/2019SUTTON, JORDAN BAXTERFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
7/31/2019TEGLER, CHRISTINA FRANCISCON-THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED-UNSECURED BOND
7/31/2019TEGLER, CHRISTINA FRANCISTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED-UNSECURED BOND
7/31/2019WIKE, HEATHER DENISEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/31/2019WILLIAMSON, GRANT MARTINDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHOHELD AT CCDC
7/31/2019WILSON, VICTORIA SUSANCONTEMPT OF CT-FAILING TO FOLLOW CT ORDERSHELD AT CCDC
7/31/2019WILSON, VICTORIA SUSANCONTEMPT OF CT-FAILING TO FOLLOW CT ORDERSHELD AT CCDC
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