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Daily arrest report for those arrested July 30, 2019

Carroll County Times |
Jul 31, 2019 | 8:26 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/30/2019BOWEN, MARTHA AFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/30/2019DAUBERT, SHANNON LEAVIOLATE PROTECTIVE ORDERRELEASED-UNSECURED BOND
7/30/2019DAUBERT, SHANNON LEAASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
7/30/2019HEIM, MICHELE MARIETRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/30/2019JONES, KYRIQUE STEVEN DANIELCDS: POSS W/I DIST: NARCRELEASED-UNSECURED BOND
7/30/2019JONES, KYRIQUE STEVEN DANIELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
7/30/2019NOVAK, SANDRA LEETHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
7/30/2019NOVAK, SANDRA LEECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-UNSECURED BOND
7/30/2019NOVAK, SANDRA LEECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
7/30/2019NOVAK, SANDRA LEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
7/30/2019ROGERS, RICHARD LEEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/30/2019SHERROD, ANTHONY MICHAEL SRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
7/30/2019SIMANSKI, CHELSEA ANNFAILURE TO COMPLY W/ COURT ORDERHELD AT CCDC
7/30/2019SIMANSKI, CHELSEA ANNFAILURE TO COMPLY W/ORDER OF THE COURTHELD AT CCDC
7/30/2019SIMANSKI, CHELSEA ANNFAILURE TO COMPLY W/ORDER OF THE COURTHELD AT CCDC
7/30/2019WHEELER, LATELLE DENISEDISORDERLY CONDUCTRELEASED-UNSECURED BOND
7/30/2019WHEELER, LATELLE DENISERESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-UNSECURED BOND
7/30/2019WHEELER, LATELLE DENISETHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED-UNSECURED BOND
7/30/2019WHITE, MATHEW SAMUELASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
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