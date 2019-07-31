Daily arrest report for those arrested July 30, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/30/2019
|BOWEN, MARTHA A
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/30/2019
|DAUBERT, SHANNON LEA
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/30/2019
|DAUBERT, SHANNON LEA
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/30/2019
|HEIM, MICHELE MARIE
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/30/2019
|JONES, KYRIQUE STEVEN DANIEL
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/30/2019
|JONES, KYRIQUE STEVEN DANIEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/30/2019
|NOVAK, SANDRA LEE
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/30/2019
|NOVAK, SANDRA LEE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/30/2019
|NOVAK, SANDRA LEE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/30/2019
|NOVAK, SANDRA LEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/30/2019
|ROGERS, RICHARD LEE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/30/2019
|SHERROD, ANTHONY MICHAEL SR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|7/30/2019
|SIMANSKI, CHELSEA ANN
|FAILURE TO COMPLY W/ COURT ORDER
|HELD AT CCDC
|7/30/2019
|SIMANSKI, CHELSEA ANN
|FAILURE TO COMPLY W/ORDER OF THE COURT
|HELD AT CCDC
|7/30/2019
|SIMANSKI, CHELSEA ANN
|FAILURE TO COMPLY W/ORDER OF THE COURT
|HELD AT CCDC
|7/30/2019
|WHEELER, LATELLE DENISE
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/30/2019
|WHEELER, LATELLE DENISE
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/30/2019
|WHEELER, LATELLE DENISE
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/30/2019
|WHITE, MATHEW SAMUEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC