Daily arrest report for those arrested July 28, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/28/2019
|DORSEY, CINNAMON DANIELLE
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/28/2019
|DORSEY, CINNAMON DANIELLE
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/28/2019
|DORSEY, CINNAMON DANIELLE
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/28/2019
|DORSEY, CINNAMON DANIELLE
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/28/2019
|GALLAGHER, GINGER MARIE
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/28/2019
|GALLAGHER, GINGER MARIE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/28/2019
|GALLAGHER, GINGER MARIE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/28/2019
|GALLAGHER, GINGER MARIE
|DRIVING VEH ON HWY AT SPEED EXCEEDING LIMIT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE