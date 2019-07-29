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Daily arrest report for those arrested July 28, 2019

Carroll County Times |
Jul 29, 2019 | 8:33 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/28/2019DORSEY, CINNAMON DANIELLEDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/28/2019DORSEY, CINNAMON DANIELLEOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/28/2019DORSEY, CINNAMON DANIELLEFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/28/2019DORSEY, CINNAMON DANIELLERESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/28/2019GALLAGHER, GINGER MARIEDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/28/2019GALLAGHER, GINGER MARIEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/28/2019GALLAGHER, GINGER MARIEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/28/2019GALLAGHER, GINGER MARIEDRIVING VEH ON HWY AT SPEED EXCEEDING LIMITRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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