Daily arrest report for those arrested July 27, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/27/2019
|HOLEBROOK, HAROLD HAMILTON III
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED ON BOND
|7/27/2019
|RIVERA, KYLE ANDREW
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|7/27/2019
|RIVERA, KYLE ANDREW
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|7/27/2019
|SPRINKLE, GARY LEE JR
|PERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON SUSPENDED LIC. AND PRIVILEGE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/27/2019
|SPRINKLE, GARY LEE JR
|DRIVING WHILE SUSP. UNDER (16-203, 16-206A2 FAIL TO ATTEND DIP, 17-106, 26-204/206, 27-103)
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/27/2019
|SPRINKLE, GARY LEE JR
|PERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON REVOKED LIC. AND PRIVILEGE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/27/2019
|SPRINKLE, GARY LEE JR
|DRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/27/2019
|ZELLER, CHRISTOPHER MICHAEL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC