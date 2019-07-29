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Daily arrest report for those arrested July 27, 2019

Carroll County Times |
Jul 29, 2019 | 8:31 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/27/2019HOLEBROOK, HAROLD HAMILTON IIIFAILURE TO APPEARRELEASED ON BOND
7/27/2019RIVERA, KYLE ANDREWCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
7/27/2019RIVERA, KYLE ANDREWMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
7/27/2019SPRINKLE, GARY LEE JRPERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON SUSPENDED LIC. AND PRIVILEGERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/27/2019SPRINKLE, GARY LEE JRDRIVING WHILE SUSP. UNDER (16-203, 16-206A2 FAIL TO ATTEND DIP, 17-106, 26-204/206, 27-103)RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/27/2019SPRINKLE, GARY LEE JRPERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON REVOKED LIC. AND PRIVILEGERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/27/2019SPRINKLE, GARY LEE JRDRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATIONRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/27/2019ZELLER, CHRISTOPHER MICHAELVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
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