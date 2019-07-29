Daily arrest report for those arrested July 25, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|7/25/2019
|BETTS, NICHOLE LYNN
|FAILURE TO APPEAR
|7/25/2019
|BURKINDINE, PHILIP WAYNE
|DRIVING WHILE SUSP. UNDER (16-203, 16-206A2 FAIL TO ATTEND DIP, 17-106, 26-204/206, 27-103)
|7/25/2019
|BURKINDINE, PHILIP WAYNE
|PERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON REVOKED LIC. AND PRIVILEGE
|7/25/2019
|BURKINDINE, PHILIP WAYNE
|DRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
|7/25/2019
|FRANKS, JOSHUA WAYNE
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|7/25/2019
|MCDANIEL, TIFFANY DAWN
|CON-FAILURE TO APPEAR
|7/25/2019
|ROHRBAUGH, GEORGE FREDERICK JR
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|7/25/2019
|ROHRBAUGH, GEORGE FREDERICK JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|7/25/2019
|SMITH, JEFFREY VON
|VIOLATION OF PRETRIAL
|7/25/2019
|SMITH, MANELVERT VASQUEZE JR
|FAILURE TO APPEAR
|7/25/2019
|SOCK, BRANDY NICHOLE
|PEACE ORDER: FAIL TO COMPLY