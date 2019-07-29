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Daily arrest report for those arrested July 25, 2019

Carroll County Times |
Jul 29, 2019 | 8:24 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute Desc
7/25/2019BETTS, NICHOLE LYNNFAILURE TO APPEAR
7/25/2019BURKINDINE, PHILIP WAYNEDRIVING WHILE SUSP. UNDER (16-203, 16-206A2 FAIL TO ATTEND DIP, 17-106, 26-204/206, 27-103)
7/25/2019BURKINDINE, PHILIP WAYNEPERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON REVOKED LIC. AND PRIVILEGE
7/25/2019BURKINDINE, PHILIP WAYNEDRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
7/25/2019FRANKS, JOSHUA WAYNEFUGITIVE FROM JUSTICE
7/25/2019MCDANIEL, TIFFANY DAWNCON-FAILURE TO APPEAR
7/25/2019ROHRBAUGH, GEORGE FREDERICK JRVIOLATE PROTECTIVE ORDER
7/25/2019ROHRBAUGH, GEORGE FREDERICK JRASSAULT-SECOND DEGREE
7/25/2019SMITH, JEFFREY VONVIOLATION OF PRETRIAL
7/25/2019SMITH, MANELVERT VASQUEZE JRFAILURE TO APPEAR
7/25/2019SOCK, BRANDY NICHOLEPEACE ORDER: FAIL TO COMPLY
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