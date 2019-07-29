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Daily arrest report for those arrested July 24, 2019

Carroll County Times |
Jul 29, 2019 | 8:20 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/24/2019CRAIG, JAMES DELNO JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
7/24/2019EVANS, STEPHEN LOUISTRESPASS: PRIVATE PROPERTYHELD AT CCDC
7/24/2019HANCOCK, JAMES MICHAELCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/24/2019HANCOCK, JAMES MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/24/2019HANCOCK, JAMES MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/24/2019HANCOCK, JAMES MICHAELCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/24/2019HANCOCK, JAMES MICHAELCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/24/2019HANCOCK, JAMES MICHAELCDS: POSS MARIJUANA 10 GM+RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/24/2019IBEX, CHRISTOPHER JORDANFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/24/2019IBEX, CHRISTOPHER JORDANTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED ON BOND
7/24/2019IBEX, CHRISTOPHER JORDANCONSPRIACY/BURGLARY-THIRD DEGREERELEASED ON BOND
7/24/2019IBEX, CHRISTOPHER JORDANBURGLARY-THIRD DEGREERELEASED ON BOND
7/24/2019IBEX, CHRISTOPHER JORDANASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
7/24/2019IBEX, CHRISTOPHER JORDANBURGLARY-FIRST DEGREERELEASED ON BOND
7/24/2019IBEX, CHRISTOPHER JORDANFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/24/2019KNOCK, CHARLES MORRIS IVTRESPASS-POSTED PROPERTYRELEASED-UNSECURED BOND
7/24/2019KNOCK, CHARLES MORRIS IVTRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-UNSECURED BOND
7/24/2019KNOCK, CHARLES MORRIS IVBURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSERELEASED-UNSECURED BOND
7/24/2019LONGEST, ROBERT COURTNEY JRVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/24/2019RUSSELL, DWAYNE LEECON-THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED TO OTHER AGENCY
7/24/2019RUSSELL, DWAYNE LEETHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED TO OTHER AGENCY
7/24/2019SANTOS, JOSE ALBERTOFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
7/24/2019SHIPP, BRITANY MARIEOBT PROP BY COUNTERFEIT L/T $100RELEASED-UNSECURED BOND
7/24/2019SHIPP, BRITANY MARIETHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-UNSECURED BOND
7/24/2019SHIPP, BRITANY MARIETHEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
7/24/2019SHIPP, BRITANY MARIECREDIT CARD-PERSONATN/L/T $100RELEASED-UNSECURED BOND
7/24/2019SHIPP, BRITANY MARIECREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHERRELEASED-UNSECURED BOND
7/24/2019SHIPP, BRITANY MARIEUSE/DISCLOSE CREDIT CARD NUMBERSRELEASED-UNSECURED BOND
7/24/2019TYERYAR, HOWARD THOMASFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
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