Daily arrest report for those arrested July 24, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/24/2019
|CRAIG, JAMES DELNO JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|7/24/2019
|EVANS, STEPHEN LOUIS
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|HELD AT CCDC
|7/24/2019
|HANCOCK, JAMES MICHAEL
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/24/2019
|HANCOCK, JAMES MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/24/2019
|HANCOCK, JAMES MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/24/2019
|HANCOCK, JAMES MICHAEL
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/24/2019
|HANCOCK, JAMES MICHAEL
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/24/2019
|HANCOCK, JAMES MICHAEL
|CDS: POSS MARIJUANA 10 GM+
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/24/2019
|IBEX, CHRISTOPHER JORDAN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/24/2019
|IBEX, CHRISTOPHER JORDAN
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED ON BOND
|7/24/2019
|IBEX, CHRISTOPHER JORDAN
|CONSPRIACY/BURGLARY-THIRD DEGREE
|RELEASED ON BOND
|7/24/2019
|IBEX, CHRISTOPHER JORDAN
|BURGLARY-THIRD DEGREE
|RELEASED ON BOND
|7/24/2019
|IBEX, CHRISTOPHER JORDAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|7/24/2019
|IBEX, CHRISTOPHER JORDAN
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|RELEASED ON BOND
|7/24/2019
|IBEX, CHRISTOPHER JORDAN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/24/2019
|KNOCK, CHARLES MORRIS IV
|TRESPASS-POSTED PROPERTY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/24/2019
|KNOCK, CHARLES MORRIS IV
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/24/2019
|KNOCK, CHARLES MORRIS IV
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/24/2019
|LONGEST, ROBERT COURTNEY JR
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/24/2019
|RUSSELL, DWAYNE LEE
|CON-THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|7/24/2019
|RUSSELL, DWAYNE LEE
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|7/24/2019
|SANTOS, JOSE ALBERTO
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|7/24/2019
|SHIPP, BRITANY MARIE
|OBT PROP BY COUNTERFEIT L/T $100
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/24/2019
|SHIPP, BRITANY MARIE
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/24/2019
|SHIPP, BRITANY MARIE
|THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/24/2019
|SHIPP, BRITANY MARIE
|CREDIT CARD-PERSONATN/L/T $100
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/24/2019
|SHIPP, BRITANY MARIE
|CREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/24/2019
|SHIPP, BRITANY MARIE
|USE/DISCLOSE CREDIT CARD NUMBERS
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/24/2019
|TYERYAR, HOWARD THOMAS
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND