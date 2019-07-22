Advertisement

Daily arrest report for those arrested July 20, 2019

Carroll County Times |
Jul 22, 2019 | 8:29 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/20/2019CORRICK, DAYTON GREGORYFAILURE TO DRIVE RIGHT OF CENTERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/20/2019CORRICK, DAYTON GREGORYPASSENGER AGE 16 OR MORE IN OUTBOARD FRONT SEAT OF MOTOR VEHICLE W/O SEAT BELT RESTRAINTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/20/2019CORRICK, DAYTON GREGORYDRIVING VEH ON HWY AT SPEED EXCEEDING LIMITRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/20/2019CORRICK, DAYTON GREGORYRECKLESS DRIVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/20/2019CORRICK, DAYTON GREGORYNEGLIGENT DRIVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/20/2019CORRICK, DAYTON GREGORYDRIVING VEH IN VIOLATION FO RESTRICTED LIC REQUIREMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/20/2019CORRICK, DAYTON GREGORYDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/20/2019CORRICK, DAYTON GREGORYDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/20/2019HOWES, JAMES LEO JRMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000 
7/20/2019HOWES, JAMES LEO JRBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING 
7/20/2019KELLY, KAYLISSA LASHELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
7/20/2019KLINE, CONNOR JENNINGSASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
7/20/2019KLINE, CONNOR JENNINGSASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
7/20/2019KLINE, CONNOR JENNINGSDISORDERLY CONDUCTHELD AT CCDC
7/20/2019SMITH, JEFFREY VONDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVHELD AT CCDC
7/20/2019SMITH, JEFFREY VONDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERHELD AT CCDC
7/20/2019SMITH, JEFFREY VONDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVHELD AT CCDC
7/20/2019SMITH, JEFFREY VONDRIVING WITHOUT LICENSEHELD AT CCDC
7/20/2019WILLIAMS, DANA KARYNDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-UNSECURED BOND
7/20/2019WILLIAMS, DANA KARYNDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-UNSECURED BOND
7/20/2019WILLIAMS, DANA KARYNDANGEROUS WEAPON: CONCEALRELEASED-UNSECURED BOND
7/20/2019WILLIAMS, DANA KARYNCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
7/20/2019WILLIAMS, DANA KARYNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
Advertisement
Advertisement