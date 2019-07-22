Daily arrest report for those arrested July 20, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/20/2019
|CORRICK, DAYTON GREGORY
|FAILURE TO DRIVE RIGHT OF CENTER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/20/2019
|CORRICK, DAYTON GREGORY
|PASSENGER AGE 16 OR MORE IN OUTBOARD FRONT SEAT OF MOTOR VEHICLE W/O SEAT BELT RESTRAINT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/20/2019
|CORRICK, DAYTON GREGORY
|DRIVING VEH ON HWY AT SPEED EXCEEDING LIMIT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/20/2019
|CORRICK, DAYTON GREGORY
|RECKLESS DRIVING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/20/2019
|CORRICK, DAYTON GREGORY
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/20/2019
|CORRICK, DAYTON GREGORY
|DRIVING VEH IN VIOLATION FO RESTRICTED LIC REQUIREMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/20/2019
|CORRICK, DAYTON GREGORY
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/20/2019
|CORRICK, DAYTON GREGORY
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/20/2019
|HOWES, JAMES LEO JR
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|7/20/2019
|HOWES, JAMES LEO JR
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|7/20/2019
|KELLY, KAYLISSA LASHEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|7/20/2019
|KLINE, CONNOR JENNINGS
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/20/2019
|KLINE, CONNOR JENNINGS
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/20/2019
|KLINE, CONNOR JENNINGS
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|7/20/2019
|SMITH, JEFFREY VON
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|7/20/2019
|SMITH, JEFFREY VON
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|HELD AT CCDC
|7/20/2019
|SMITH, JEFFREY VON
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|7/20/2019
|SMITH, JEFFREY VON
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|HELD AT CCDC
|7/20/2019
|WILLIAMS, DANA KARYN
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/20/2019
|WILLIAMS, DANA KARYN
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/20/2019
|WILLIAMS, DANA KARYN
|DANGEROUS WEAPON: CONCEAL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/20/2019
|WILLIAMS, DANA KARYN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/20/2019
|WILLIAMS, DANA KARYN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND