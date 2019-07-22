Advertisement

Daily arrest report for those arrested July 19, 2019

Carroll County Times |
Jul 22, 2019 | 8:25 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/19/2019BELL, MICHAEL WILLIAM THOMASFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
7/19/2019BOHN, ANTHONY DAVIDDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHOHELD AT CCDC
7/19/2019BROWN, JENNIFER DAWNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/19/2019BROWN, JENNIFER DAWNCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/19/2019BROWN, NELSON NAIROBIDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
7/19/2019CARR, CONNOR JAMESMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
7/19/2019CARR, CONNOR JAMESVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
7/19/2019CARR, CONNOR JAMESASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
7/19/2019CHARLES, LANNY RAY JRVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
7/19/2019DORE, PATRICK FRANCISIMPERSONATE POLICE OFFICERHELD AT CCDC
7/19/2019FERRARA, STEVEN MICHAELVIOLATION OF PRETRIALHELD ON MULTIPLE ARRESTS
7/19/2019FERRARA, STEVEN MICHAELVIOLATION OF PRETRIALHELD ON MULTIPLE ARRESTS
7/19/2019GIST, JOHN CHRISTOPHERTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/19/2019GIST, JOHN CHRISTOPHERTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
7/19/2019HUNT, REBECCA ANNEFAILURE TO APPEAR 
7/19/2019NAGY, MATTHEW ALANPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT 
7/19/2019NAGY, MATTHEW ALANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
7/19/2019NAGY, MATTHEW ALANFALSE STATEMENT TO OFFICER/CAUSE 
7/19/2019NAGY, MATTHEW ALANFAILURE TO COMPLY 
7/19/2019WILLIAMS, JOSHUA ADAMESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELSHELD AT CCDC
Advertisement
Advertisement