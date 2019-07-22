Daily arrest report for those arrested July 19, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/19/2019
|BELL, MICHAEL WILLIAM THOMAS
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|7/19/2019
|BOHN, ANTHONY DAVID
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|HELD AT CCDC
|7/19/2019
|BROWN, JENNIFER DAWN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/19/2019
|BROWN, JENNIFER DAWN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/19/2019
|BROWN, NELSON NAIROBI
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|7/19/2019
|CARR, CONNOR JAMES
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|7/19/2019
|CARR, CONNOR JAMES
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|7/19/2019
|CARR, CONNOR JAMES
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/19/2019
|CHARLES, LANNY RAY JR
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|7/19/2019
|DORE, PATRICK FRANCIS
|IMPERSONATE POLICE OFFICER
|HELD AT CCDC
|7/19/2019
|FERRARA, STEVEN MICHAEL
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|7/19/2019
|FERRARA, STEVEN MICHAEL
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|7/19/2019
|GIST, JOHN CHRISTOPHER
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/19/2019
|GIST, JOHN CHRISTOPHER
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/19/2019
|HUNT, REBECCA ANNE
|FAILURE TO APPEAR
|7/19/2019
|NAGY, MATTHEW ALAN
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|7/19/2019
|NAGY, MATTHEW ALAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|7/19/2019
|NAGY, MATTHEW ALAN
|FALSE STATEMENT TO OFFICER/CAUSE
|7/19/2019
|NAGY, MATTHEW ALAN
|FAILURE TO COMPLY
|7/19/2019
|WILLIAMS, JOSHUA ADAM
|ESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELS
|HELD AT CCDC