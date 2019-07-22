Daily arrest report for those arrested July 18, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/18/2019
|BUHL, DANIELLE MARIE
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/18/2019
|BUHL, DANIELLE MARIE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/18/2019
|DOLLY, BILLY
|FAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVING
|HELD AT CCDC
|7/18/2019
|DOLLY, BILLY
|THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|7/18/2019
|FERRARA, STEVEN MICHAEL
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|7/18/2019
|GOODLOE, PATRICK EDWARD
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/18/2019
|GOODLOE, PATRICK EDWARD
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/18/2019
|GREENFIELD, AMANDA LEIGH
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED ON BOND
|7/18/2019
|GREENFIELD, AMANDA LEIGH
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED ON BOND
|7/18/2019
|GREENFIELD, AMANDA LEIGH
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED ON BOND
|7/18/2019
|GREENFIELD, AMANDA LEIGH
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED ON BOND
|7/18/2019
|GREENFIELD, AMANDA LEIGH
|FRAUD-PER. IDENT. AVOID PROS
|RELEASED ON BOND
|7/18/2019
|GREENFIELD, AMANDA LEIGH
|FALSE STATEMENT TO OFFICER
|RELEASED ON BOND
|7/18/2019
|GREENFIELD, AMANDA LEIGH
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED ON BOND
|7/18/2019
|GREENFIELD, AMANDA LEIGH
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED ON BOND
|7/18/2019
|HOLTZMAN, BRITTNEY ADAIR
|BURGLARY- FOURTH DEGREE THEFT
|HELD AT CCDC
|7/18/2019
|HOLTZMAN, BRITTNEY ADAIR
|ROGUE AND VAGABOND
|HELD AT CCDC
|7/18/2019
|HOLTZMAN, BRITTNEY ADAIR
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|HELD AT CCDC
|7/18/2019
|LONGLEY, RYAN A
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/18/2019
|MCCLEARY, ERIC AUSTIN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/18/2019
|O'NEAL, STEVEN RYAN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|7/18/2019
|SCHEILTING, JENNIFER
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/18/2019
|SCHEILTING, JENNIFER
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/18/2019
|SKROUPA, JAMES CHRISTOPHER
|TELEPHONE MISUSE: OBSCENE
|HELD AT CCDC
|7/18/2019
|SKROUPA, JAMES CHRISTOPHER
|ELECTRONIC MAIL HARASS
|HELD AT CCDC
|7/18/2019
|SKROUPA, JAMES CHRISTOPHER
|HARASS; A COURSE OF CONDUCT
|HELD AT CCDC
|7/18/2019
|WADE, KRYSTLE LEE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/18/2019
|WADE, KRYSTLE LEE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/18/2019
|WARD, JAMES ALLEN JR
|FALSE IMPRISONMENT
|HELD AT CCDC
|7/18/2019
|WARD, JAMES ALLEN JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC