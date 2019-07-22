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Daily arrest report for those arrested July 18, 2019

Carroll County Times |
Jul 22, 2019 | 8:22 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/18/2019BUHL, DANIELLE MARIEDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHORELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/18/2019BUHL, DANIELLE MARIEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/18/2019DOLLY, BILLYFAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVINGHELD AT CCDC
7/18/2019DOLLY, BILLYTHEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
7/18/2019FERRARA, STEVEN MICHAELFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
7/18/2019GOODLOE, PATRICK EDWARDCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/18/2019GOODLOE, PATRICK EDWARDCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/18/2019GREENFIELD, AMANDA LEIGHFAILURE TO APPEARRELEASED ON BOND
7/18/2019GREENFIELD, AMANDA LEIGHDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED ON BOND
7/18/2019GREENFIELD, AMANDA LEIGHDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED ON BOND
7/18/2019GREENFIELD, AMANDA LEIGHDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED ON BOND
7/18/2019GREENFIELD, AMANDA LEIGHFRAUD-PER. IDENT. AVOID PROSRELEASED ON BOND
7/18/2019GREENFIELD, AMANDA LEIGHFALSE STATEMENT TO OFFICERRELEASED ON BOND
7/18/2019GREENFIELD, AMANDA LEIGHCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED ON BOND
7/18/2019GREENFIELD, AMANDA LEIGHCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED ON BOND
7/18/2019HOLTZMAN, BRITTNEY ADAIRBURGLARY- FOURTH DEGREE THEFTHELD AT CCDC
7/18/2019HOLTZMAN, BRITTNEY ADAIRROGUE AND VAGABONDHELD AT CCDC
7/18/2019HOLTZMAN, BRITTNEY ADAIRMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGHELD AT CCDC
7/18/2019LONGLEY, RYAN AASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/18/2019MCCLEARY, ERIC AUSTINCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/18/2019O'NEAL, STEVEN RYANFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
7/18/2019SCHEILTING, JENNIFERASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
7/18/2019SCHEILTING, JENNIFERASSAULT-FIRST DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
7/18/2019SKROUPA, JAMES CHRISTOPHERTELEPHONE MISUSE: OBSCENEHELD AT CCDC
7/18/2019SKROUPA, JAMES CHRISTOPHERELECTRONIC MAIL HARASSHELD AT CCDC
7/18/2019SKROUPA, JAMES CHRISTOPHERHARASS; A COURSE OF CONDUCTHELD AT CCDC
7/18/2019WADE, KRYSTLE LEEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/18/2019WADE, KRYSTLE LEEFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
7/18/2019WARD, JAMES ALLEN JRFALSE IMPRISONMENTHELD AT CCDC
7/18/2019WARD, JAMES ALLEN JRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
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