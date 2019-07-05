Daily arrest report for those arrested July 4, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/4/2019
|BARTON, CHERYL DENISE
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/4/2019
|BARTON, CHERYL DENISE
|OBT PROP VUL ADLT-L/T $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/4/2019
|BARTON, CHERYL DENISE
|BURGLARY- FOURTH DEGREE THEFT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/4/2019
|BARTON, CHERYL DENISE
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/4/2019
|BARTON, CHERYL DENISE
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/4/2019
|BOWERS, SCOTT ALBERT
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|7/4/2019
|DORSEY, ERNEST KEVIN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|7/4/2019
|MARASCO, JOSEPH ANDREW
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/4/2019
|NELSON, TERRY DEQUAN
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/4/2019
|PRICE, JORDAN CAVENDER
|FAIL OF VEH DRIVER IN ACC TO LOCATE AND NOTIFY OWNER OF DAM
|HELD AT CCDC
|7/4/2019
|PRICE, JORDAN CAVENDER
|FAIL OF VEH DRIVER TO STOP AFTER UNATTENDED VEH DAMAGE ACC
|HELD AT CCDC
|7/4/2019
|PRICE, JORDAN CAVENDER
|ATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOP
|HELD AT CCDC
|7/4/2019
|PROCHNIAK, JOHN MICHAEL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/4/2019
|PROCHNIAK, JOHN MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/4/2019
|THOMPSON, MICHELLE LEANN
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE