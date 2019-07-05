Daily arrest report for those arrested July 4, 2019

Jul 05, 2019 | 8:25 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/4/2019BARTON, CHERYL DENISETHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-UNSECURED BOND
7/4/2019BARTON, CHERYL DENISEOBT PROP VUL ADLT-L/T $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
7/4/2019BARTON, CHERYL DENISEBURGLARY- FOURTH DEGREE THEFTRELEASED-UNSECURED BOND
7/4/2019BARTON, CHERYL DENISEBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGRELEASED-UNSECURED BOND
7/4/2019BARTON, CHERYL DENISEBURGLARY-FIRST DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
7/4/2019BOWERS, SCOTT ALBERTFUGITIVE FROM JUSTICEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
7/4/2019DORSEY, ERNEST KEVINASSAULT-SECOND DEGREERELEASED TO OTHER AGENCY
7/4/2019MARASCO, JOSEPH ANDREWCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/4/2019NELSON, TERRY DEQUANTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
7/4/2019PRICE, JORDAN CAVENDERFAIL OF VEH DRIVER IN ACC TO LOCATE AND NOTIFY OWNER OF DAMHELD AT CCDC
7/4/2019PRICE, JORDAN CAVENDERFAIL OF VEH DRIVER TO STOP AFTER UNATTENDED VEH DAMAGE ACCHELD AT CCDC
7/4/2019PRICE, JORDAN CAVENDERATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOPHELD AT CCDC
7/4/2019PROCHNIAK, JOHN MICHAELCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/4/2019PROCHNIAK, JOHN MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/4/2019THOMPSON, MICHELLE LEANNTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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