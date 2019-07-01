Daily arrest report for those arrested June 30, 2019

Jul 01, 2019 | 8:25 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
6/30/2019LEARY, JULIANN NICOLEDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
6/30/2019LEARY, JULIANN NICOLEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
6/30/2019LEARY, JULIANN NICOLEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
6/30/2019LEARY, JULIANN NICOLEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
6/30/2019MEJIA-GUZMAN, ELVIS DAVIDDISTURB THE PEACE/DISORDERLYRELEASED-UNSECURED BOND
6/30/2019MEJIA-GUZMAN, ELVIS DAVIDRECKLESS ENDANGERMENTRELEASED-UNSECURED BOND
6/30/2019MEJIA-GUZMAN, ELVIS DAVIDASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
6/30/2019MEJIA-GUZMAN, ELVIS DAVIDASSAULT-FIRST DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
6/30/2019MOLINA, BYRONASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
6/30/2019MOLINA, BYRONASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
6/30/2019TUEKAM, JORDAN LANDRYBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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