Daily arrest report for those arrested June 30, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|6/30/2019
|LEARY, JULIANN NICOLE
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/30/2019
|LEARY, JULIANN NICOLE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/30/2019
|LEARY, JULIANN NICOLE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/30/2019
|LEARY, JULIANN NICOLE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/30/2019
|MEJIA-GUZMAN, ELVIS DAVID
|DISTURB THE PEACE/DISORDERLY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/30/2019
|MEJIA-GUZMAN, ELVIS DAVID
|RECKLESS ENDANGERMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/30/2019
|MEJIA-GUZMAN, ELVIS DAVID
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/30/2019
|MEJIA-GUZMAN, ELVIS DAVID
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/30/2019
|MOLINA, BYRON
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|6/30/2019
|MOLINA, BYRON
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|6/30/2019
|TUEKAM, JORDAN LANDRY
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE