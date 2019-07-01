Daily arrest report for those arrested June 29, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|6/29/2019
|CALDWELL, CURTIS MICHAEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/29/2019
|MOSBY, GEOFFREY LANCE
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/29/2019
|MOSBY, GEOFFREY LANCE
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/29/2019
|RAMIREZ, ANGELIA IVETTE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|6/29/2019
|RAMIREZ, ANGELIA IVETTE
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|6/29/2019
|RAMIREZ, ANGELIA IVETTE
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|6/29/2019
|RAMIREZ, ANGELIA IVETTE
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|6/29/2019
|RAMIREZ, ANGELIA IVETTE
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|6/29/2019
|YOX, PEGGY SUE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|6/29/2019
|YOX, PEGGY SUE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC