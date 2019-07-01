Daily arrest report for those arrested June 29, 2019

Jul 01, 2019 | 8:20 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
6/29/2019CALDWELL, CURTIS MICHAELASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
6/29/2019MOSBY, GEOFFREY LANCETHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
6/29/2019MOSBY, GEOFFREY LANCERESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-UNSECURED BOND
6/29/2019RAMIREZ, ANGELIA IVETTEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
6/29/2019RAMIREZ, ANGELIA IVETTERECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
6/29/2019RAMIREZ, ANGELIA IVETTERECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
6/29/2019RAMIREZ, ANGELIA IVETTEASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
6/29/2019RAMIREZ, ANGELIA IVETTEASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
6/29/2019YOX, PEGGY SUEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
6/29/2019YOX, PEGGY SUEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
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