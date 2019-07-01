Daily arrest report for those arrested June 28, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|6/28/2019
|BLIZZARD, JEREMY EVAN-LEROY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|6/28/2019
|BLIZZARD, JEREMY EVAN-LEROY
|CHILD ABUSE-2ND DEGREE: HOUSE
|HELD AT CCDC
|6/28/2019
|BLIZZARD, JEREMY EVAN-LEROY
|SEX OFFENSE THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|6/28/2019
|BLIZZARD, JEREMY EVAN-LEROY
|SEX ABUSE MINOR: HOUSE/FAM
|HELD AT CCDC
|6/28/2019
|BLOCKER, DARVIN JAMALL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|6/28/2019
|BLOCKER, DARVIN JAMALL
|CDS: POSS MARIJUANA 10 GM+
|6/28/2019
|EVERS, TASHA MARIE
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|6/28/2019
|JOHNSON, RONALD LEE JR
|DRIVING VEHICLE WITHOUT IGNITION DEVICE AS REQUIRED BY PROGR
|HELD AT CCDC
|6/28/2019
|JOHNSON, RONALD LEE JR
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|6/28/2019
|JOHNSON, RONALD LEE JR
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|6/28/2019
|JOHNSON, RONALD LEE JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|6/28/2019
|MONTAIGNE, MICHAEL DEAN
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|6/28/2019
|OSBORN, DEBORAH CHERI
|ANIMAL CRUEL FAIL: PROVIDE
|HELD AT CCDC
|6/28/2019
|OSBORN, DEBORAH CHERI
|ANIMAL CRUELTY
|HELD AT CCDC
|6/28/2019
|OSBORN, DEBORAH CHERI
|AGGRAVATED CRUELTY ANIMAL
|HELD AT CCDC
|6/28/2019
|PETERSON, JUSTIN MICHAEL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|6/28/2019
|SMITH, JEFFREY VON
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|6/28/2019
|VALONIS, JEFFREY ROBERT
|DRIVING ON REVOKED LICENSE
|HELD AT CCDC
|6/28/2019
|WHITE, AMANDA ELIZABETH
|THEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC