Daily arrest report for those arrested June 28, 2019

Jul 01, 2019 | 8:20 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
6/28/2019BLIZZARD, JEREMY EVAN-LEROYASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
6/28/2019BLIZZARD, JEREMY EVAN-LEROYCHILD ABUSE-2ND DEGREE: HOUSEHELD AT CCDC
6/28/2019BLIZZARD, JEREMY EVAN-LEROYSEX OFFENSE THIRD DEGREEHELD AT CCDC
6/28/2019BLIZZARD, JEREMY EVAN-LEROYSEX ABUSE MINOR: HOUSE/FAMHELD AT CCDC
6/28/2019BLOCKER, DARVIN JAMALLCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
6/28/2019BLOCKER, DARVIN JAMALLCDS: POSS MARIJUANA 10 GM+ 
6/28/2019EVERS, TASHA MARIEMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
6/28/2019JOHNSON, RONALD LEE JRDRIVING VEHICLE WITHOUT IGNITION DEVICE AS REQUIRED BY PROGRHELD AT CCDC
6/28/2019JOHNSON, RONALD LEE JRDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVHELD AT CCDC
6/28/2019JOHNSON, RONALD LEE JRCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
6/28/2019JOHNSON, RONALD LEE JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
6/28/2019MONTAIGNE, MICHAEL DEANTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
6/28/2019OSBORN, DEBORAH CHERIANIMAL CRUEL FAIL: PROVIDEHELD AT CCDC
6/28/2019OSBORN, DEBORAH CHERIANIMAL CRUELTYHELD AT CCDC
6/28/2019OSBORN, DEBORAH CHERIAGGRAVATED CRUELTY ANIMALHELD AT CCDC
6/28/2019PETERSON, JUSTIN MICHAELVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
6/28/2019SMITH, JEFFREY VONASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
6/28/2019VALONIS, JEFFREY ROBERTDRIVING ON REVOKED LICENSEHELD AT CCDC
6/28/2019WHITE, AMANDA ELIZABETHTHEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
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